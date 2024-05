Corsivo Festival, amministrative al centro: un dibattito tra i candidati a Empoli

Corsivo Festival è dietro l'angolo. Sabato 18 maggio alle ore 21 al Parco di Serravalle la politica sale sul palco. L'ultimo incontro della seconda edizione del festival è dedicato alle prossime elezioni comunali di Empoli.

Sarà un vero e proprio dibattito con i cinque candidati per la carica di sindaco. Saliranno sul palco Simone Campinoti, Maria Grazia Maestrelli, Alessio Mantellassi, Andrea Poggianti e Leonardo Masi. Modera l'incontro Elia Billero, direttore di gonews.it.

Sarà l'occasione per sentire i temi della campagna elettorale, per parlare della Empoli del futuro, per affrontare i problemi della città. Tanti i temi toccati, dall'ambiente al decoro alla socialità e altro ancora.

L'ingresso a Corsivo è aperto e gratuito per tutti e tutte. In caso di maltempo, il festival cambierà sede: andrà alla Vela Margherita Hack in via Magolo nella frazione di Avane.