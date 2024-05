Da Leonardo a Marie Curie, incontro con Sara Rattaro al Centro Leo Lev

“Il filo continuo della scienza. Da Leonardo a Marie Curie” è il titolo dell’incontro con la scrittrice Sara Rattaro, condotto da Nicola Baronti, presso il Centro Leo Lev a Vinci (Piazza Pedretti n.1 – ingresso libero) il prossimo venerdì 17 maggio 2024 dalle ore 18,30. Nell’occasione viene presentato l’ultimo libro della scrittrice genovese, già vincitrice del premio Bancarella nel 2015, autrice di alcuni best sellers come “Non volare via” e “Niente come te”. “Io sono Marie Curie” è, invece, il titolo di questo suo ultimo romanzo che la conduce a Vinci. Attraverso la sua penna, Sara Rattaro delinea la figura di una donna prodigiosa, la prima a vincere un Nobel e l’unica a ottenerne due in materie diverse, ancora oggi testimone di un messaggio necessario e potente in ogni ambito e sfera: indossate e sfidate il mondo. Il legame motivazionale con il Genio vinciano è quindi prodigioso, tutto quanto da scoprire.

Per informazioni tel. 0571 1735135 info@leolev.it

Fonte: Centro Leo Lev