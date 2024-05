Candidati in solitaria alle elezioni, in Toscana tanti comuni senza avversari

Candidati contro se stessi. O per meglio dire contro il quorum. Alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno, c'è chi dovrà competere esclusivamente con la sua capacità di portare persone a votare, visto che sarà il quorum il principale sfidante perché, per svariate ragioni, non ci sono avversari 'fisici' con cui contendere la fascia tricolore.

I candidati in solitaria sono molti, checché se ne dica della democrazia e degli appelli al pluralismo. In alcuni casi vincerà sicuramente quel candidato. Se i cittadini andranno a votare. La legge ha abbassato il quorum in caso di 'mono-candidature', passando dal 50% a solo il 40% dei voti necessari per convalidare la corsa. E all'interno di questi 40% dei voti, la maggioranza deve mostrare una preferenza per l'unico candidato sindaco. Altrimenti, commissariamento.

In provincia di Pisa i casi più eclatanti. A Peccioli, il sindaco Renzo Macelloni si candida in solitaria. Sarebbe la settima volta da sindaco, quasi ininterrotti se togliamo la parentesi 2004-2014, in cui ha governato Silvano Crecchi, attuale presidente della Belvedere Spa.

L'altro comune vicino è Lajatico. In questo caso non si tratta di continuità. Non si ricandiderà l'attuale sindaco Alessio Barbafieri, per il centrosinistra, dopo la dura sconfitta del referendum per la fusione proprio con Peccioli. Gli avversari del referendum, che sono riusciti a mantenere l'autonomia, hanno proposto il loro candidato, rimasto l'unico: Fabio Tedeschi per Lajatico Storia e Futuro.

A Chianni invece l'attuale sindaco Giacomo Tarrini correrà per il terzo mandato.

Si trovano nella stessa situazione nella provincia di Siena anche i candidati sindaco di Radda in Chianti, Pier Paolo Mugnaini, sindaco pronto al bis, di Radicofani, stessa situazione per Francesco Fabbrizzi, e di San Casciano dei Bagni, con Agnese Carletti. Altri piccoli comuni a monocandidatura si possono trovare nell'Aretino: a Talla, con Eleonora Ducci, a Castiglion Fibocchi, con Marco Ermini, e a Sestino con Franco Dori.

In provincia di Lucca si conta la corsa in solitaria di Francesco Pioli per Villa Collemandina.

All'Elba in due comuni, a Capoliveri e Marciana, si presenteranno due soli candidati: Walter Montagna e Simone Barbi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Elia Billero