Enrico Nigiotti in tour a Livorno

Dopo il grande successo delle tre anteprime di Roma, Milano e Firenze, Enrico Nigiotti torna a suonare dal vivo con Unplugged 2024 Club Tour, il tour che lo sta portando nei principali club italiani e che venerdì notte lo porterà anche nella sua amata città, per la prima volta sul palco del teatrino di Villa Corridi.

Appuntamento venerdì 17 maggio a Livorno, dove si è esibito soltanto in tre occasioni: al Goldoni, sia nel 2018 che nel 2022 (entrambi sold-out) e al Cortomuso Festival nel 2021, per l’iniziativa di beneficenza a sostegno del ristorante-battello Ca’ Moro.

Poche e speciali, insomma, le occasioni per ascoltare dal vivo Enrico Nigiotti: ecco perché l’appuntamento al The Cage è davvero imperdibile. A seguire dj-set per ballare fino a tarda notte a cura di Robetta Party, biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

Il tour, che sta registrando sold-out un po’ dappertutto, è un intimo viaggio acustico attraverso le canzoni, le loro storie e gli aneddoti che le accompagnano, un incontro a tu per tu con il pubblico che non ha bisogno di effetti speciali. Anche per questo la formazione è essenziale: sul palco, accanto ad Enrico, saranno Mattia Tedesco alle chitarre e Fabiano Pagnozzi alle tastiere.

"Era partita come una piccola parentesi a dicembre, ma visto quanto è andata bene ho deciso di farlo diventare un tour vero e proprio - spiega il cantautore livornese - per me è la prima volta nei club, che credo siano l’ambiente più giusto per essere più vicino possibile a chi viene ad ascoltarmi, dove posso sentire addosso il respiro del pubblico".

Nato a Livorno nel 1987, Enrico Nigiotti non ha bisogno di presentazioni: conosciutissimo e amatissimo in città, è arrivato al grande pubblico grazie a una partecipazione televisiva di qualità che lo ha visto prendere parte (e arrivare in finale) ai due talent musicali più importanti della televisione italiana, Amici di Maria De Filippi (2009) e X-Factor (2017), nonché al Festival di Sanremo, nel 2015 tra le Nuove Proposte e nel 2019 e nel 2020 tra i big. Accanto alla tv, però, Enrico si è via via costruito una solida carriera cantautoriale e autoriale, coltivando sempre progetti affini ai propri valori artistici, arrivando anche a scrivere brani per artisti del calibro di Laura Pausini ed Eros Ramazzotti e a collaborare con Gianna Nannini.