Esposizione nazionale e internazionale canina a Livorno

Prima del Best in Show della giornata di sabato 18, alle 14.00 si terrà una esibizione di Dog Dance, protagoniste saranno Gloria Allasia con la sua “collega” a quattro zampe Frida che hanno reso onore al nostro tricolore in occasione di più competizioni ed in particolare agli europei dove la squadra CSEN è salita sul gradino più alto del podio.