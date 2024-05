Evasione fiscale, un caso in Valdera: denunciato 55enne

Un 55enne di Calcinaia è stato denunciato per evasione fiscale. L'uomo, in qualità di socio di una Sas che opera nella manutenzione dei giardini, aveva maturato debiti con l'Agenzia delle Entrate per circa 250mila euro. I debiti, come confermano dalla guardia di finanza, erano attinenti imposte sui redditi, sul valore aggiunto e di relative sanzioni amministrative accumulate negli anni di imposta dal 2010 al 2022.

"Con scrittura privata autenticata, registrata presso l’Ufficio del Registro di Pisa, ha ceduto alla moglie, cui era coniugato in regime di separazione dei beni, la piena proprietà di un appartamento e di un garage ubicati in Calcinaia, per un corrispettivo pattuito di 75.000 euro, in modo da privarsi della titolarità dell’unico bene immobile di cui egli fosse titolare, curando infine la cancellazione della società dal registro delle imprese" scrivono le fiamme gialle.

Le attività investigative, andate avanti grazie all’esame dei flussi di denaro oggetto della compravendita immobiliare, hanno evidenziato che la cessione degli immobili tra i coniugi sia stata in realtà simulata.