Forestazione, prima riunione del Tavolo dedicato di AnciToscana

Oggi prima riunione del Tavolo Forestazione di Anci Toscana, un nuovo strumento specifico dedicato ad un tema importante per i territori, in particolare per le zone montane della regione. L'obiettivo è quello di creare una sinergia stabile e operativa tra i vari attori del settore forestale: i Comuni, la Regione Toscana, i sindacati, le associazioni di categoria. Tutti presenti oggi nella sede fiorentina di Anci Toscana, per fare il punto della situazione e gettare le basi del lavoro futuro. "Vogliamo che questa sede di confronto diventi il catalizzatore delle varie istanze che arrivano dai territori e dai sindaci, istanze che potranno poi essere poste all'attenzione della Regione e degli altri livelli istituzionali" spiega la responsabile Agricoltura di AnciToscana Marina Lauri.

Ricordiamo che in Toscana i boschi ricoprono più del 50% dell’intero territorio, occupando una superficie di oltre 1 milione di ettari, di cui 110mila ettari di proprietà regionale: è evidente che la forestazione assume un ruolo determinante nella prevenzione, manutenzione e valorizzazione di questo prezioso patrimonio.