Botta e risposta tra il Comitato Palestina Siena e il Rettore Tomaso Montanari dell'Università per Stranieri di Siena.

La lettera del Comitato Palestina Siena esprime un'accusa nei confronti dell'Università, descrive il contesto drammatico in Palestina e accusa l'Università di incoerenza nelle sue azioni di solidarietà.

La risposta del Rettore Montanari contrasta le accuse del Comitato, definendole infondate e offensive. Egli nega qualsiasi collaborazione dell'Università con le forze armate israeliane e sottolinea l'impegno dell'Università nel soccorso umanitario. Montanari rifiuta un incontro a causa dei toni e delle affermazioni del Comitato, pur riaffermando la propria disponibilità al dialogo in contesti appropriati.

Questa la lettera del Comitato Palestina Siena:

A seguito del 7 ottobre e della conseguente reazione inumana dell’entità sionista, abbiamo

assistito a una dimostrazione di solidarietà senza precedenti da ogni parte del globo. Studentə

e cittadinə della provincia di Siena si sono mobilitati dal primo momento per richiedere un

immediato cessate il fuoco e lo stop agli accordi in corso con Università israeliane e aziende

coinvolte nella filiera bellica, e abbiamo assistito a un impegno concreto nel boicottaggio

economico di aziende coinvolte, direttamente o con accordi, nel finanziamento del genocidio

e dell’occupazione in Palestina. Anche da parte della comunità accademica senese è arrivata

da subito la condanna delle azioni genocidarie portate avanti dall’occupazione israeliana a

Gaza, come abbiamo visto dal fatto che vari docenti e ricercatorə dell’Università per Stranieri

di Siena abbiano sottoscritto l’appello per il cessate il fuoco e per lo stop agli accordi in corso

con Università israeliane e aziende coinvolte nella filiera bellica e la lettera aperta al Ministro

degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani che richiedeva lo stop al bando

MAECI di cooperazione scientifica con Israele da parte del Ministero.

A sette mesi dall’inizio dei bombardamenti indiscriminati, la situazione in Palestina è

drammatica: secondo le dichiarazione di Al Jazeera, in data 03/05/2024, il numero delle vittime

provocate dai bombardamenti indiscriminati israeliani supera i 34.000 esseri umani uccisi, e

oltre 77.000 persone ferite, cui vanno aggiunti più di 1 milione e 700 mila civili sfollati dalle loro

case (di cui circa 610.000 bambini). Tra le persone uccise, ci sono anche 196 lavoratori delle

Nazioni Unite (UN) e 103 giornalisti; i bombardamenti stanno colpendo soprattutto aree ed

obiettivi non militari, tra cui ospedali, scuole, chiese, moschee e abitazioni; a Gaza ed in

Cisgiordania è stato distrutto quasi il 90% degli edifici scolastici, 260 insegnanti sono stati

uccisi ed il 70% delle abitazioni sono state danneggiate o distrutte.

La repressione contro chi mostra la sua solidarietà verso il popolo palestinese si fa ogni giorno

più forte, e ne sono una dimostrazione i fatti dello scorso 23 febbraio a Pisa e a Catania come

anche gli sgomberi e gli arresti che colpiscono studentə, docenti e ricercatorə in presidio

permanente nelle università statunitensi: solidali con la Palestina e con le proteste di tutto il

mondo, porteremo avanti le nostre rivendicazioni fino a che l’Università per Stranieri di Siena

non rescinderà ogni complicità con l’occupazione sionista.

L’Università per Stranieri di Siena già dal 2021 partecipa al progetto Mare Aperto, progetto in cui

i partecipanti sono coinvolti in tirocini di mediazione linguistica insieme alla Marina Militare e

partecipano attivamente a esercitazioni militari che coinvolgono, fra gli altri, anche le Forze

Armate Israeliane. Con questi presupposti, riteniamo che organizzare eventi di solidarietà con

le vittime palestinesi, come quello in programma per mercoledì 15 maggio, sia una

manifestazione più che evidente dell’ipocrisia e dell’incoerenza di un’istituzione come

l’Università pubblica, che da una parte collabora con un’entità che occupa, bombarda e uccide

e dall’altra esprime solidarietà con le vittime di questi bombardamenti e omicidi, anche con

raccolte fondi.

Inoltre, a seguito della contestazione che abbiamo portato avanti contro la Ministra Bernini in

occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico presso l’Università per Stranieri di Siena

in data 19 febbraio, il Magnifico Rettore si è sottratto a ogni tipo di confronto, dichiarando che

non avrebbe partecipato “ad alcun dibattito con chi ha scelto di usare l’insulto, la diffamazione

e la menzogna”, termini che noi respingiamo in blocco in quanto non aderenti alla realtà dei

fatti.

Forti della disponibilità mostrata dai rettori di altri atenei italiani a indire una seduta

straordinaria e allargata del Senato Accademico e a incontrare, pubblicamente o meno, gli

studenti (Uniba, Federico II, Sant’Anna, Normale, Unimi, Unibo, Unito, Sapienza) e fiduciosi

della rinnovata disponibilità mostrata dal Rettore Montanari a confrontarsi con parti della

mobilitazione che sta avvenendo a livello nazionale sul tema della Palestina, come Comitato

Palestina Siena chiediamo un incontro pubblico in assemblea aperta con il Rettore Tomaso

Montanari per le ore 18.30 del giorno 15 maggio, data in cui ricorre il 76° anniversario della

Nakba, presso l’Acampada al polo Mattioli.

Non bastano più le dichiarazioni di solidarietà, adesso vogliamo azioni concrete

Questa la lettera di risposta del rettore Tomaso Montanari:

A Francesca Parri

Mi spiace molto doverle dire che la lettera che mi ha inoltrato a nome del Comitato Palestina per Siena ha

contenuti falsi, e toni inaccettabili e ancora una volta gravemente insultanti. Accusare la comunità della

Stranieri di «complicità con l’occupazione sionista» è un’infamia gratuita, infondata, squadristica. Nessun

dialogo è possibile se questa affermazione gravissima non verrà prima pubblicamente ritirata.

Come la Marina militare è tornata oggi a confermarci, è fattualmente falso che l’operazione Mare aperto

veda la partecipazione delle Forze armate israeliane. È anzi vero che a questa operazione si debba uno dei

pochi soccorsi occidentali a Gaza (https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2024-02/bambini-gaza-naveospedale-vulcano-la-spezia-padre-faltas.html).

Quanto all’iniziativa del 15 maggio, invito il Comitato Palestina a non privatizzare a suo vantaggio una causa

che appartiene a tutte e tutti coloro che intendono sostenerla. Lo invito ad avere rispetto se non per una intera

comunità accademica, almeno per coloro che hanno scelto la Stranieri per la prima nazionale di Messaggi da

Gaza, ora, conoscendo perfettamente le nostre posizioni: che sono di fermissima e pubblica condanna di ciò

che Israele sta perpetrando a Gaza, e di argomentata volontà di non troncare nessun rapporto con nessuna

università di nessun Paese del mondo.

I toni del messaggio rendono purtroppo del tutto impossibile un incontro.

La mia personale propensione al dialogo è, come è noto, larghissima (sabato 18 sarò, per esempio, relatore

ad un incontro di Cambiare Rotta, a Roma), con l’unica doverosa eccezione di chi sceglie la via violenta

della menzogna, e della diffamazione dell'interlocutore.

Mi spiace davvero che la sacrosanta mobilitazione studentesca per Gaza si affidi, a Siena, a parole

inconsapevoli e irresponsabili come queste.





Tutte le notizie di Siena



<< Indietro