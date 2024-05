Il commosso saluto dell'Abc Castelfiorentino a Manrico Vaiani

Abc Castelfiorentino, Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino si stringono nel saluto a coach Manrico Vaiani.

Le società Abc Castelfiorentino, Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino, e tutto il mondo della palla a spicchi castellano, si stringono nel commosso saluto del movimento cestistico a coach Manrico Vaiani, autore di tante, meravigliose pagine della storia gialloblu, di cui negli anni è stato indimenticabile protagonista. Se le sue conoscenze tecniche erano sotto gli occhi di tutti, altrettanto se non di più lo erano le qualità umane, che a Castello ha portato nelle sue splendide avventure alla guida della prima squadra e del settore giovanile.

Indelebili le stagioni 1995/96 e 1996/97 nelle quali, sotto la guida del tecnico labronico, l’Abc ottenne la promozione in C1 e poi la storica promozione in B2, categoria in cui Vaiani guidò il sodalizio castellano anche per i due successivi campionati, centrando sempre l’accesso ai playoff. Stagioni straordinarie, rimaste nella memoria storica di tutti i tifosi gialloblu e non solo, e spesso ricordate anche nella sua seconda avventura castellana, quella che nel 2013 ha visto il ritorno di Manrico al timone del settore giovanile, anni in cui ha formato i protagonisti di oggi.

Tanti i giocatori nati e cresciuti sotto la sua esperta guida, impossibile non ricordare con il sorriso i suoi ingressi al PalaBetti, il suo impegno costante in palestra, la passione per il suo lavoro, che prima ancora di un lavoro era una missione, e la sua grande, immensa, conoscenza. Maestro di basket e di vita.

Alla famiglia l’abbraccio forte, fortissimo, di tutti noi e dell’intera Castelfiorentino.

Ciao Manrico sarai sempre parte di questa storia. La tua e la nostra storia.