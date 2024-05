Il Consorzio di Bonifica cerca operaio addetto agli impianti per Firenze e provincia

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha avviato le procedure di selezione per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione di n. 1 operaio specializzato da inquadrare nell’area progettazione, sistemi informativi e impianti – settore impianti e irrigazione – area c – (addetto agli impianti) – parametro 118 del ccnl per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Le mansioni che andrà a svolgere saranno di supporto operativo alla gestione degli impianti elettromeccanici consortili (idrovore, paratoie, opere di presa e regolazione, etc.) e relative apparecchiature; attività di manutenzione minuta ed assistenza, secondo le indicazioni impartite dai tecnici consortili, alle imprese specializzate incaricate dal Consorzio di eseguire interventi sulle apparecchiature elettromeccaniche, quadri elettrici, gruppi elettrogeni e quanto necessario per assicurare il funzionamento degli impianti stessi; esecuzione di manovre manuali su paratoie ed impianti in gestione; esecuzione di verifiche periodiche di funzionamento degli impianti elettromeccanici; partecipazione ai turni di reperibilità e alle attività del servizio di piena e più in generale di supporto alle attività del settore e alla collaborazione con gli altri settori consortili.

La sede di lavoro sarà la sede operativa del Consorzio di Ponte Sala, in Via del Cantone 150 ad Osmannoro, Sesto Fiorentino; ferma restando la possibilità di essere

assegnato temporaneamente o definitivamente anche a qualunque altra sede del Consorzio, per ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno e indeterminato con orario di lavoro 38 ore settimanali su 5 giorni/settimana con trattamento economico secondo stabilito dal vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario corrispondente con inquadramento in Area C, parametro 118 con retribuzione lorda di 1.720,34 da corrispondere per 14 mensilità.

Le domande devono pervenire al Consorzio con la modulistica e le indicazioni disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente – Portale Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso del sito del Consorzio e comunque entro e non oltre il giorno 02.06.2024 alle ore 24. Di seguito si procederà con le valutazioni dei titoli formativi, delle esperienze lavorative e con un colloquio diretto e prova pratica che porteranno alla stesura della graduatoria da cui procedere con l’assunzione.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno