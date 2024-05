Il marciatore colligiano Siragusa rappresenta l'Italia ai campionati europei in Portogallo

Gianni Siragusa ai campionati europei di marcia su strada, in programma il prossimo 17- 19 maggio a Porto Santo Madeira (Portogallo). Si apre il sipario questo fine settimana sull'isola adiacente a quella di Madeira il campionato europeo "No Stadia", fatto di competizioni svolte su percorsi stradali.

Le specialità in programma sono la Marcia 10 km, la distanza olimpica dei 20 km (quest'ultima valevole qualificazioni per Parigi), la corsa 10 km, la mezza maratona e infine la 8 km di cross country.

Nella marcia troveremo l'atleta di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa, già vincitore dei giochi Europei nei 10 km a Tampere in Finlandia nel luglio scorso. Il colligiano rappresenterà l'Italia, sia nella gara individuale che per quella della classifica continentale per squadre nazionali sia nella 10 km e 20 km su strada.