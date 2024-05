Un motociclista di 23 anni è morto in un incidente sui viali a Firenze, avvenuto intorno alle 16,45 in viale Belfiore, dopo lo scontro tra il suo mezzo e un'auto condotta da un uomo di 54 anni. La vittima era residente in un comune della provincia di Firenze.

La polizia municipale sta riscostruendo le cause e le dinamiche del sinistro mortale.