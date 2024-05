La moda a Empoli, evento elettorale di Mantellassi (csx)

L’abbigliamento è stato per anni, soprattutto negli anni ’60, il motore dello sviluppo di Empoli ha creato un distretto industriale, ha portato ad un grande livello di sviluppo economico e sociale, ha introdotto le donne nel mondo del lavoro, è stato importante per la storia economica dell’Italia, dato che i più grandi stilisti italiani hanno iniziato qui la loro ascesa. Ed è ancora un pezzo rilevante della nostra economia.

Per questi motivi su impulso di Stefano Romagnoli, già dirigente della regione Toscana, è stato organizzato un incontro per domani, mercoledì 15 maggio, alle 17.30 al comitato elettorale di Alessio Mantellassi (via Leonardo da Vinci,3), che già nel titolo contiene un auspicio:“Moda, lavoro, storia. Un centro di documentazione per la storia dell’abbigliamento a Empoli”.

Interverranno Stefano Romagnoli che parlerà delle origini dell'industria dell'abbigliamento a Empoli, Marco Landi, imprenditore e presidente nazionale di Cna Federmoda, e Laura Taddei, candidata nella lista Alessio Mantellassi sindaco. Concluderà Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra a Empoli, modera il giornalista di Clebs Emilio Chiorazzo.

Fonte: Ufficio Stampa