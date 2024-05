Malore per un ciclista a Stabbia, il cuore torna a battere anche grazie ai passanti

Arresto cardiocircolatorio per un ciclista 61enne a Stabbia, frazione di Cerreto Guidi. Quest'oggi, poco prima delle 14, l'uomo ha avuto il malore. Il fato ha voluto che in strada ci fosse anche un'infermiera in strada, presente per caso al momento dell'accaduto, che le ha praticato un massaggio cardiaco. Presenti anche altri ciclisti che hanno aiutato nella rianimazione, pur non conoscendo il sessantenne. In seguito è giunta un'ambulanza della Pubblica assistenza di Fucecchio che con due defibrillazioni ha dato la spinta finale alla ripartenza del cuore. L'uomo ha ricominciato a respirare autonomamente e l'elisoccorso Pegaso, giunto nel frattempo in zona, lo ha portato all'ospedale di Careggi in codice rosso. L'aiuto in strada dei passanti è stato importante per dare maggiore efficacia al defibrillatore.