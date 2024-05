Miglior Sommelier AIS, la finale toscana a San Gimignano

AIS Toscana si prepara ad eleggere il Miglior Sommelier AIS della Toscana 2024. La finale del concorso regionale è in programma per il prossimo 19 maggio a San Gimignano, presso la Loggia del Teatro dei Leggieri ed è organizzata in collaborazione con il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano in occasione di “Regina Ribelle Vernaccia di San Gimignano Wine Fest”.

“Una nuova edizione del concorso che condurrà all’elezione del miglior sommelier AIS della Toscana si avvicina – spiega il Presidente di AIS Toscana Cristiano Cini – e quest’anno per la prima volta si sposa con il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano. Una collaborazione volta a consolidare i già stretti rapporti tra il mondo della sommellerie e quello dei Consorzi del vino, che in occasioni come questa trovano reciproca valorizzazione. I nostri sommelier – aggiunge - hanno una preparazione di alto livello, capace di comunicare nel modo migliore un vino d’eccellenza della nostra regione quale appunto la Vernaccia di San Gimignano, un vino che fa parte della storia del vino - essendo la prima DOC nel 1966 ad essere riconosciuta in Italia”.

In giuria presieduta dal Delegato AIS Firenze Massimo Castellani, il responsabile tecnico di AIS Toscana Roberto Bellini, i due responsabili della Scuola Concorsi regionale nonché già campioni nazionali Valentino Tesi e Simone Loguercio – rispettivamente Miglior Sommelier d’Italia 2019/2020 e 2018 - il responsabile nazionale concorsi AIS Italia Maurizio Zanolla e il campione regionale in carica Simone Vergamini oltre alla prestigiosa presenza della Presidente del Consorzio Vernaccia di San Gimignano Irina Strozzi che afferma: "Come Presidente del Consorzio della Vernaccia di San Gimignano, sono onorata di accogliere il concorso per il miglior Sommelier AIS Toscana all'interno della nuovissimo evento del Regina Ribelle Wine Fest alla sua seconda edizione. Un concorso che ogni anno mette in luce il talento e la passione dei sommelier della nostra regione. Il Regina Ribelle Wine Fest diventa l'evento con la "E maiuscola" per celebrare la Vernaccia di San Gimignano, questa denominazione unica con 800 anni di storia alle spalle che diventa protagonista assoluta di San Gimignano quale Città del Vino e l'aggiunta di questo prestigioso concorso all'evento renderà l'edizione di quest'anno ancora più memorabile".

Le prove di esame scritte di preselezione per i concorrenti in gara si terranno dalle ore 10 alle ore 11,30 presso la Rocca di Montestaffoli sede del Consorzio con accesso riservato ai partecipanti iscritti all’esame presso La Vernaccia di San Gimignano Wine Experience.

Alle ore 15,30 presso la Loggia del Teatro dei Leggieri alla presenza del Presidente AIS Toscana Cristiano Cini condotta da Leonardo Taddei si terrà la finale "Miglior Sommelier della Toscana 2024" che sarà con la conclusione dell'esame. La disputa della fase finale sarà con sfide tra i tre semifinalisti che si scontreranno su prove di riconoscimento alla cieca di alcuni vini, tecniche di servizio e decantazione, fino alla prova finale di comunicazione, in cui sono chiamati a raccontare un personaggio, un vino o un territorio. Sulle stesse prove si svolgerà poi la finalissima, da cui uscirà il nome del successore di Simone Vergamini, per divenire il nuovo ambasciatore delle sommellerie toscana con particolare attenzione alla Vernaccia di San Gimignano. Infine alle ore 17 Premiazione AIS “Miglior Sommelier AIS della Toscana 2024” con i saluti istituzionali e la cerimonia di consegna dei premi in denaro per il primo, secondo e terzo messi a disposizione dal Consorzio Vernaccia di San Gimignano oltre alla Borsa di studio consistente in una giornata intera di formazione gratuita presso la Rocca di Montestaffoli sede del Consorzio.

Fonte: Ais Toscana