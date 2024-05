Schiacciato dal cavallo contro il cancello: muore al centro ippico

Un 57enne è morto in un centro ippico nel comune di Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa. L'uomo era orginario di Livorno e lavorava da anni nel maneggio, dove si allenano cavalli per competizioni di vario genere.

Stava riaccompagnando un cavallo dentro le stalle quando, stando a una prima ricostruzione, l'animale avrebbe avuto uno scatto repentino schiacciandolo contro lo stipite del cancello.

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, sul posto personale della medicina del lavoro dell'Asl Toscana nord ovest e carabinieri. Intervenuti anche i sanitari inviati dal 118 e i carabinieri.