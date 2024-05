Muro crollato per l'alluvione, per lavori a Lucciano cambia la viabilità

Un tratto di via delle Poggiole nella frazione di Lucciano (Quarrata) sarà chiuso al traffico il giorno 16 e 17 maggio dalle 8:30 fino alle 17:30. Il tratto interessato è quello compreso tra via Cancherini e via della Gorga. Il cantiere, nei pressi del civico 240, si rende necessario per mettere in sicurezza un tratto di muro crollato in seguito all’alluvione del novembre scorso.

Per chi proviene da Quarrata, arrivati in via delle Poggiole, ci sarà l’obbligo della svolta a destra in via Cancherini. Per chi proviene da Montemagno, all’incrocio tra via delle Prunaie e via delle Poggiole ci sarà l’obbligo di svolta a destra in via della Gorga.

Gli automobilisti troveranno un preavviso di chiusura strada alle seguenti intersezioni: Via Boschetti e Campano/Via Asiago, Via Montemagno/Via Boschetti e Campano, Via di Lucciano/Via delle Poggiole.

L’amministrazione intanto ha stanziato, attingendo a propri fondi comunali, le somme necessarie per effettuare i lavori di ripristino di via Lucciano e via Lunga e Riacci. Sono stati affidati i relativi incarichi per completare la progettazione entro la fine dell’estate, così da poter concludere entrambi gli interventi stradali entro la fine del mese di Ottobre.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa