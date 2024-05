Quindici nuovi mezzi per il volontariato pistoiese. Il progetto della Misericordia di Abetone

Con il bando Mettiamoci in moto 2024 anche un progetto sulla montagna pistoiese per recapitare la spesa a domicilio e per accompagnare negli uffici pubblici persone in difficoltà

Si chiama Casa del Noi il progetto della Misericordia di Abetone per aiutare negli spostamenti persone con particolari fragilità che vivono sulla montagna pistoiese. Attraverso l'acquisto di un veicolo appositamente equipaggiato, l'associazione potrà trasportare dalle abitazioni ai vari uffici pubblici del comune montano, consegnando anche spesa e farmaci a domicilio, chi ha problemi di deambulazione o deficit cognitivi.

Questo servizio, fornito gratuitamente, è una delle iniziative che saranno realizzate grazie ai contributi che Fondazione Caript ha dedicato alle associazioni di volontariato con l'edizione 2024 del bando Mettiamoci in moto.

“Questo bando – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri - serve a rinnovare il parco mezzi del volontariato pistoiese. Si tratta di risorse che, come testimonia il progetto della Misericordia di Abetone, spesso consentono l'attivazione di nuovi importanti servizi per la popolazione, oltre che essere essenziali per gli interventi legati al trasporto e al soccorso sanitario”.

In totale sono 300.068 euro i contributi a favore di 14 associazioni.

I progetti sostenuti riguardano l'acquisto di cinque nuove ambulanze per gli interventi in emergenza e urgenza con beneficiari la sezione di Candeglia della Misericordia di Pistoia, la Misericordia di Pescia e le Pubbliche Assistenze di Maresca, di Pescia e di Monsummano Terme.

Inoltre, vengono cofinanziati l'acquisto di un'ambulanza da parte della Croce Rossa di Pistoia per il trasporto sanitario ordinario e l'acquisto di altri otto autoveicoli (tra furgoni e autovetture) per i servizi di trasporto sociale, oltre al già ricordato mezzo per la Misericordia di Abetone.

Le risorse messe a disposizione da Fondazione Caript permetteranno di incrementare attività già avviate e di intraprendere nuovi servizi a favore della cittadinanza.

A esempio, i trenta volontari della Misericordia di Ramini, nel comune di Pistoia, potranno così contare su un furgone per il trasporto di persone diversamente abili, mentre l'associazione Auser di Bottegone - che attualmente non ha alcun mezzo a disposizione - potrà acquistare un'auto per accompagnare in uffici pubblici o strutture sanitarie anziani che abitano in uno dei più popolosi quartieri della periferia di Pistoia e che hanno difficoltà a spostarsi.

L'elenco di tutti i progetti sostenuti con Mettiamoci in moto 2024 è pubblicato sul sito della Fondazione (fondazionecaript.it) nella sezione "Bandi e modulistica".