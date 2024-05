Riapre via di Strognano, interventi da 200mila euro con un brevetto speciale

Dalla giornata di ieri la via di Strognano, nel comune di Cerreto Guidi, è percorribile dopo la conclusione dei lavori avviati nel mese di marzo dalla ditta Moviter per dare soluzione definitiva ad un problema delicato ed importante per il territorio. L'impresa ha svolto i lavori in maniera attenta e scrupolosa, oltre che rapida, per consentire che l’area potesse essere restituita alle sue funzioni.

È da mesi che l’Amministrazione comunale lavora alla progettazione e alla messa in sicurezza per consentire l’inizio dei lavori a marzo. Questo è stato reso possibile dall’impegno dei tecnici a vario titolo coinvolti. A distanza di meno di due mesi dall’inizio dei lavori, seguiti dal dirigente dell’area Arch. Lorenzo Ricciarelli, l'intervento ha restituito uno stato dei luoghi naturale, riqualificato e ben ricostruito.

Per la risagomatura e consolidamento della scarpata, è stato utilizzato un brevetto speciale di ingegneria naturalistica. E proprio in ragione dell’utilizzo di questo particolare brevetto, sulla via che pure è regolarmente percorribile, non è stato al momento sistemato il tappetino di usura in asfalto. Prima di applicarlo è necessaria una stagionatura perché si compia il naturale assestamento del suolo. Le opere di finitura saranno pertanto svolte dopo il periodo estivo.

Per l’intervento che si inserisce nel piano di messa in sicurezza del territorio, si è reso necessario un impegno economico di circa 200mila euro.



Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa