Simone Calamai incontra Confesercenti e i commercianti

Sostenere il commercio locale, creare eventi e attività per valorizzare il patrimonio sociale e artistico di Montemurlo e attivare incentivi e agevolazioni per produrre sviluppo. Sono alcuni punti su cui si basa il programma del candidato Sindaco Simone Calamai della Coalizione “Tutti per Montemurlo” (Partito Democratico, Amare Montemurlo, Alleanza Verdi Sinistra, Montemurlo al Centro), temi ribaditi oggi durante un incontro tenutosi alla Confesercenti di Montemurlo.

All’incontro, insieme al candidato Sindaco Calamai, erano presenti il presidente di Confesercenti di Prato Stefano Bonfanti e il coordinatore della campagna elettorale Alberto Vignoli, oltre ai molti commercianti di Montemurlo.

“E’ stato un incontro molto positivo - ha detto Calamai - c’è stata l’occasione per far conoscere il programma, gli aspetti più significativi per migliorare Montemurlo. In particolare ci siamo soffermati sul commercio e sulla promozione della rete commerciale locale. Un impegno a 360 gradi per il commercio che rappresenta per noi il tessuto sociale fondamentale, per il ruolo importante che svolge deve essere aiutato”.

Uno degli aspetti basilari per incentivare il commercio è lavorare sugli incentivi anche a careattere fiscale.

“Il primo esempio - ha detto Calamai - è l’azzeramento della parte variabile della Tari, misura già approvata per il 2024, per tutte le nuove attività commerciali e i nuovi servizi che apriranno nella frazione di Oste. Si tratta di una prima sperimentazione di questa misura che, per sostenere il commercio, vogliamo allargare anche ad altre agevolazioni fiscali. Si tratta di una novità significativa alla quale vogliamo abbinare l’azzeramento del Canone Unico per chi occupa il suolo pubblico nel caso in cui faccia somministrazione di bevande e alimenti. Bar e spazi di ristoro all’aperto con questa misura potranno incentivare la loro presenza animare il territorio e diventare punti di attrazione per chi viene a Montemurlo”.

Calamai ha poi ribadito la necessità di creare e incoraggiare nuove attività, dare spazio ad eventi e iniziative per la promozione del territorio potenziando quelle attività già presenti, utilizzando gli spazi pubblici come il nuovo centro urbano e il parco pubblico urbano, per attrarre e incuriosire anche chi viene da fuori comune, incentivare la consocenza del territorio permettendo un coinvolgimento del commercio locale. Un perccroso turistico commerciale in grado di sviluppare il commercio locale incendivando la presenza e la conoscenza del del territorio.

“In questa ottica di politica turistica si colloca il Progetto Tipo di valorizzazione del patrimonio industriale - ha proseguito Calamai - e in parallelo la valorizzazione dei percorsi e dei cammini, dal Cammino di San Jacopo, al cammino da Rocca a Rocca ai percorsi della Collina delle Meraviglie, con l’intento di incrementarli ancora di più e come incentivo per restare sul territorio”.

