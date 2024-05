Tajani (FI) a Empoli in supporto al candidato Campinoti

Tre giorni con i big del partito in Toscana a sostegno dei candidati alle elezioni Europee e amministrative, che vedono 184 Comuni di tutta la regione tornare al voto. È il programma di Forza Italia da giovedì 16 a sabato 18 maggio.

"E' il segnale - sottolinea il coordinatore regionale del partito, Marco Stella - della grande attenzione che i vertici di Forza Italia hanno per la Toscana, per il contributo che questa regione può dare alla vittoria delle nostre liste e del centrodestra, che amministra sette capoluoghi di provincia su dieci".

Giovedì 16 il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, on. Antonio Tajani sarà alle 10:00 a Livorno, a Empoli alle 13:00 e alle 15:00 a Firenze. Il giorno dopo, venerdì 17, il capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri sarà insieme ai candidati azzurri per una passeggiata contro il degrado al Parco delle Cascine; Gasparri proseguirà il tour alle 13:00 a Montemurlo, alle 16:00 a San Miniato, alle 18:00 a Empoli e alle 20:00 a Montecatini Terme. Sabato 18, il ministro dell'Università e della ricerca scientifica, Anna Maria Bernini sarà alle 12:00 a Firenze per la presentazione della lista di Forza Italia alle elezioni comunali di Firenze. Alle 14:00 il ministro sarà a Livorno, alle 15:00 a Pisa e alle 18:00 a Lucca.

"C'è un grande entusiasmo tra la nostra gente per questa tornata elettorale - osserva Stella -. I nostri candidati nei Comuni e alle Europee stanno facendo un grande lavoro sul territorio, a contatto con la gente. Noi siamo fiduciosi che Forza Italia possa essere la prima lista del centrodestra in Toscana, e fare da traino per le elezioni regionali del 2025. La presenza di tutti i big del partito e della nostra squadra di governo a sostegno dei candidati in Toscana, sono un segnale di attenzione che ci riempie di orgoglio e di senso di responsabilità".