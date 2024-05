Trovato con il crack nascosto nella sigaretta elettronica, arrestato 48enne alle Cascine

In uno zaino sono stati trovati 50 dosi di crack nascoste in una sigaretta elettronica e un machete. Un 48enne cubano trovato dai carabinieri alla fermata della tramvia delle Cascine è stato fermato, mentre il suo complice è riuscito a scappare, questa mattina. L'atteggiamento di nervosismo ha tradito l'uomo, che però si è dimostrato collaborativo. Il 48enne è stato arrestato e la convalida è giunta in mattinata con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.