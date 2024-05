Use Gross, serve la serata perfetta contro Cecina

L’Use Computer Gross è chiamata ad un’altra serata importante. Mercoledì sera alle 21 a Cecina (arbitri Forte di Siena e Zanzarella di Rapolano, diretta facebook sulla pagina di basket Cecina) i biancorossi non hanno alternative: devono vincere per riportare la serie sabato a Empoli giocandosi così l’accesso alla finale in gara tre.

Come accaduto nei quarti, sarà necessaria una serata perfetta o quasi per venire a capo della formazione di Andrea Da Prato che, sabato scorso al Pala Sammontana, ha portato a casa la vittoria confermando tutto il suo valore.

Le chiavi di lettura tecniche della gara sono simili a quelle di gara uno, con la necessità di limitare quanto più possibile il potenziale offensivo dei livornesi ma, una volta ancora, per centrare quest’altra impresa servirà mettere in campo qualcosa di più. Servirà entrare convinti, restare concentrati, uniti nei momenti difficili che sicuramente la partita presenterà e giocare con la consapevolezza che portare a casa la vittoria è un qualcosa che la squadra ha nel suo potenziale.

Chi ci crede ancora è il pubblico e, non a caso, saranno tanti i tifosi che seguiranno la squadra a Cecina con l’obiettivo di portare a casa la vittoria e proseguire in una stagione che, fino ad oggi, ha riservato tantissime soddisfazioni. Ora manca solo l’ultima: crederci e provarci è d’obbligo.

Fonte: Use Basket Empoli