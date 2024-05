Volley Santa Croce, finali nazionali U19: i Lupi partono alla grande

La prima giornata delle finali nazionali Under 19 maschili è andata benissimo per la Kemas Lamipel. Due vittorie su due per i Lupi biancorossi di Santa Croce sull'Arno, impegnati nel Palazzetto di Trestina contro Quadrifoglio Volley Porto Torres (Sardegna) e STS Volley Bolzano (Alto Adige).

Girone E, gara 1

Lupi S. Croce - Quadrifoglio Volley Porto Torres 3-0

Parziali: 25-13, 25-13, 25-23

Lupi S. Croce: Russo 7, Matteini 12, Camarri 1, Loreti (L), Mati 7, Gallina 4, Moretti (L), Montini 4, Garibaldi 4, Baldini 6, Cani 2, Pieri, Gjoni, Sorri. All. Pagliai 2^ All. Bulleri

Quadrifoglio Volley Porto Torres: Fais 8, Mannu 0, Prago 1, Attanasio (L), Zichi 5, Mura 4, Di Lorenzo, Piga 7, Spano, Manunta 0, Bandiera 3, Pischedda (L). All. Nuvoli

I Lupi guidati da Mati Pardo, aggressivo in attacco e al servizio, si portano subito avanti 5-1. I sardi non si danno per vinti e accorciano fino al 7-5 prima di farsi sopraffare nuovamente dalla formazione di coach Pagliai: 11-6. Nonostante qualche sbavatura i toscani mantengono il largo, sigillato da due ace di Russo che valgono il 19-11. Garibaldi chiude il primo set con un muro sul 25-13. Il secondo set è più in salita per i biancorossi che trovano il primo vantaggio significativo solo sul 12-8. Da qui in poi è di nuovo un parziale a forti tinte biancorosse: 21-11. Matteini chiude 25-13. Il terzo set si apre in grande equilibrio: i Lupi mai perdono le redini del gioco ma faticano ad inanellare un break point. Si entra nella fase calda con il +2 Lupi: 21-19 quando i sardi tentano l’ultimo assalto. Sul 23-23 il coach chiama i suoi alla panchina e i ragazzi rispondono chiudendo set e match 25-23, 3-0

Girone E, gara 2:

Lupi S. Croce - STS Volley Bolzano

Parziali: 25-16, 25-16, 25-18

Lupi S. Croce: Russo 6, Matteini 9, Camarri 1, Loreti (L), Mati 19, Gallina 1, Moretti (L), Montini 4, Garibaldi 6, Baldini 7, Cani, Pieri, Gjoni, Sorri. All. Pagliai 2^ All. Bulleri

STS Volley Bolzano: Spoegler 4, Feltrin (L), Telser 8, Ferrari 1, Cavallaro 5, Zegler L., Zegler G. 2, Latino, Bonsignori, Marcolombo 11, Predomo, Moretti 1, Guolo (L). All. Zanlucchi

Il match parte in grande equilibrio e il punto a punto prosegue fino al 12-12. Il break point al servizio di Matteini vale il primo vantaggio significativo del match con conseguente time out degli avversari: 16-12. Break che i Lupi ampliano fino al 25-16. L’apertura del secondo set ha un volto completamente diverso e vede i Lupi prendere immediatamente il largo: 7-2. È un set a senso unico che i biancorossi chiudono 25-16. Il terzo parziale si apre ancora con il turno al servizio di Matteini che segna l’immediato 5-1. Questa volta Bolzano non ci sta e accorcia fino all’8-9. Sul 10-11 coach Pagliai chiama i suoi alla panchina e al rientro i ragazzi tornano a condurre il gioco: 15-11. La squadra toscana spinge nuovamente sull’acceleratore al servizio e a muro aggiudicandosi la seconda vittoria della giornata: 25-16.

Domani mattina, mercoledì 15 maggio, i Lupi sfideranno BI Network Pallavolo C9, (Trentino), alle ore 9.00. Terza partita del girone, tra squadre ancora a punteggio pieno, 6 punti ciascuna: chi tra le due la spunterà, conquisterà primo posto e qualificazione. Obiettivo: entrare tra le prime 12 squadre d’Italia in questa categoria.

Questo il link al live streaming:

Tutti i dettagli e le info alla pagina: QUI

La delegazione biancorossa è composta dai seguenti atleti: Baldini Tommaso (C ), Camarri Lorenzo (P), Gallina Gabriele (P), Cani Geraldo (S), Garibaldi Michele (S), Gjoni Cristian (S), Loreti Luca (L), Mati Pardo (O), Matteini Alessio (S), Montini Alberto (S), Moretti Marco (L), Pieri Iacopo (C ), Russo Giacomo (O), Sorri Edoardo (O).

Staff tecnico: Pagliai Alessandro, Morando Matteo, Bulleri Michele. Scoutman: Finisini Giacomo. Fisioterapista: Fontana Giampaolo. Dirigenti: Zingoni Fausto, Giannini Claudio.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa