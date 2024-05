Bufera per Buscemi in lista per Funaro, chiesta la rinuncia

Bufera a Firenze per la presentazione della lista Centro a sostegno di Sara Funaro, candidata sindacoper il centrosinistra. Due i personaggi su cui è nata la polemica. Il primo è il capolista, l'attore e regista Andrea Buscemi, ex assessore nella prima giunta di centrodestra di Michele Conti, ma soprattutto con una vicenda giudiziaria per stalking (per lui c'è stata l'assoluzione) che non ha fatto dormire sonni tranquilli alla squadra del Pd. In lista anche Luciano Casaredi, condannato in primo grado in un processo ancora in corso.

Le candidature sono state messe succesivamente in stand-by: "La mia sensibilità - spiega Funaro - per temi quali le pari opportunità, i diritti delle donne e la lotta contro ogni forma di violenza mi portano ad affermare che la presenza dell’attore Andrea Buscemi, la cui storia non conoscevo, nella lista il Centro non è opportuna: ho letto che è stato assolto nella vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto, ma su questi temi non possono esserci ombre che rischierebbero di dare un messaggio fuorviante: la sua candidatura deve essere quindi ritirata e non può partecipare alla nostra campagna elettorale. Io sono da sempre vicina alle battaglie delle donne e delle associazioni che ogni giorno lavorano sul territorio al loro fianco”.

"Nonostante che Andrea Buscemi sia stato assolto nella vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto, - sottolinea il promotore della lista Fabrizio Manfredini - gli abbiamo chiesto di prendere questa decisione per evitare strumentalizzazioni e polemiche relative a una vicenda personale ormai chiusa. Lo ringraziamo per lo spirito di servizio"."Da verifiche effettuate, nonostante il certificato di casellario sia negativo, sono risultate segnalazioni su Luciano Casaredi. Anche a lui - fa sapere Manfredini - abbiamo chiesto di fare un passo indietro e ha accettato".