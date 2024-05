Case popolari, Poggianti: "Situazione preoccupante ad Avane, servono alloggi da acquistare all'asta"

La situazione delle case popolari ad Avane è pessima e richiede un intervento tempestivo di manutenzione straordinaria secondo quanto emerso dalla visita effettuata nei giorni scorsi nel quartiere da Andrea Poggianti, candidato Sindaco sostenuto dalla lista Centro Destra per Empoli e La mia Empoli-lista civica. In particolare, gli edifici in via Saffi mostrano facciate ammalorate e infiltrazioni dal tetto, oltre alla presenza di amianto. Nel corso del sopralluogo effettuato insieme ad alcuni candidati delle sue due liste, Poggianti ha incontrato molti residenti che lo hanno invitato ad entrare nei loro appartamenti, evidenziando una preoccupante persistenza di muffa.

"Ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno aperto le porte delle loro case mostrandoci una parte della loro vita quotidiana – commenta Andrea Poggianti - Mi sono preso l’impegno, all’interno del nostro cronoprogramma, di avviare tra le prime opere la manutenzione straordinaria dell’edilizia popolare di Avane, insieme a Publicasa, per risolvere le annose problematiche di degrado e di muffa che abbiamo riscontrato. Sono rimasto molto colpito dal fatto che tutti i residenti incontrati ci abbiano riferito di avere l’asma. Per me è una situazione atroce e bisogna intervenire a tutela della salute dei cittadini quanto prima. Oltre alla riqualificazione degli immobili, serve poi anche un intervento per la sicurezza dell’intero quartiere".

Con l’occasione, Poggianti ha esposto il piano per la nuova edilizia popolare previsto nel suo programma elettorale pensato proprio per rispondere alla crescente domanda di alloggi ERP e che, oltre a prendere in considerazione la realizzazione di nuovi edifici attingendo a fondi europei, punta soprattutto sull’acquisto alle aste immobiliari in modo da risparmiare rispetto ai costi di costruzione, ridurre le tempistiche e scegliere tra un’offerta variegata le case che consentano una omogeneizzazione rispetto al contesto cittadino, evitando la ghettizzazione associata ai cosiddetti “quartieri popolari”.

"Non è possibile – attacca Andrea Poggianti – che un Comune come Empoli assegni solo 55 case su 300 domande annuali di emergenza abitativa. La soluzione nell’immediato è quella che proponiamo noi ossia acquistare gli immobili all’asta da destinare proprio all’’ERP, evitando così le lunghe tempistiche e i costi di costruzione di nuovi condomini da confinare poi nei quartieri popolari. Nel frattempo è fondamentale migliorare la qualità della vita dei residenti nelle case popolari di Avane con interventi di riqualificazione tempestivi, comprendendo anche la realizzazione di nuovi spazi verdi che possano diventare luoghi di svago e di aggregazione per famiglie, giovani e anziani".

Fonte: Ufficio Stampa