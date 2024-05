Difesa dei boschi, incontro elettorale a Vitolini con In Comune per Vinci

Venerdì 17 maggio presso la Casa del Popolo di Vitolini alle ore 21,15 la lista civica “In Comune per Vinci”, per illustrare il proprio programma elettorale, organizza un incontro pubblico sul tema: “Difendiamo i nostri boschi”.

Perché sono ripresi i tagli dei boschi?

E’ vero che un bosco deve essere tagliato e ripulito dal sottobosco per resistere al fuoco?

Il bosco serve solo a produrre legna o è utile in altro modo alla comunità?

Cos’è il Distretto Biologico e come può aiutare a cambiare l’agricoltura e salvare la biodiversità?

L’agricoltura biologica può aiutare il presidio del territorio?

Queste rilevanti tematiche saranno oggetto dell’incontro con il professor Alessandro Bottacci del SIRF (Società Italiana di Restauro Forestale) ed ex direttore del Parco Foreste Casentinesi.

Fonte: In Comune per Vinci