Domenica sportiva tra le colline del Chianti: a Greve la seconda edizione della 'Festa dello Sport'

Amicizia, gioco e sport in piazza. La comunità di Greve in Chianti fa ancora una volta ‘rete’ per promuovere e valorizzare i principi educativi che danno vita al mondo dello sport, inteso come strumento di inclusione, solidarietà e opportunità di aggregazione e socialità. Domenica 19 maggio dalle ore 10 alle ore 18 i riflettori si accendono sulla seconda edizione della “Festa dello Sport”, promossa e organizzata dal Comune di Greve in Chianti. Sono una decina le società che la terza domenica del mese offriranno in piazza Matteotti, cuore vitale di Greve in Chianti, la possibilità di sperimentarsi nelle diverse pratiche e discipline sportive presenti nel territorio.

L’iniziativa, aperta alle famiglie, appassionati e curiosi, vuole rendere omaggio alla cultura sportiva e invitare adulti e bambini a prendere parte alla rassegna che animerà il centro storico, a confrontarsi con le proprie attitudini e sperimentarne di nuove. La manifestazione si terrà contestualmente alla “Chianti Down Country”, l’evento non competitivo in MTB / E-bike / Gravel, pronto ad attraversare il territorio del Chianti Classico con partenza e arrivo nella piazza di Greve dove sarà organizzato uno spazio dedicato e ristoro finale.

In piazza Matteotti prenderà vita un villaggio sportivo a misura di bambina/o. Ad offrire dimostrazioni e prove gratuite saranno le società ASD Grevigiana, ASD San Polo e ASD Chianti Nord per il calcio, la Ciclistica Grevigiana ASD per il ciclismo, Circolo Tennis di Greve in Chianti, Virtus Buonconvento SSD per il nuoto, VB Greve ASD e Giotti Victoria Volley per la pallavolo, Tzubame ASD per il karate, Baseball Chianti ASD per il baseball, Nuova Polisportiva Chianti ASD per il podismo e non solo. Ingresso libero.

Per la “Chianti Down Country”, il cui successo è cresciuto anno dopo anno, si tratta della terza edizione. La kermesse propone un’avventura sulla due ruote attraverso un percorso che intreccia sport, ambiente e territorio. La sfida anche quest’anno è rivolta a decine di biker provenienti da tutta Italia invitati a misurarsi tra le colline del Chianti, lungo strade bianche, attraverso boschi e crinali con panorami mozzafiato. L’iniziativa è ideata dalla collaborazione di quattro amici, innamorati del loro territorio: Tommaso Lapini, Rico Bruni, Niccolò Monnecchi e Marco Burberi. Info: www.chiantidowncountry.com.

Fonte: Ufficio Stampa