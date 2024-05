"Faceva propaganda col profilo Facebook del sindaco": il centrodestra manda segnalazione all'AGCOM

La legge 28/2000 art.9 stabilisce il divieto secondo cui “le amministrazioni devono astenersi non solo dalle manifestazioni volte ad appoggiare le liste o i candidati impegnati nel confronto elettorale (propaganda elettorale in forma diretta), ma anche da tutti gli interventi che, avendo come finalità principale la promozione dell’immagine politica o dell’attività istituzionale dell’ente, favoriscano una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale (propaganda elettorale in forma mediata)”

A seguito di ciò e dopo vari attacchi scomposti al limite della diffamazione politica da parte del Sindaco uscente, che ha confuso il suo ruolo di semplice amministratore in carica per per lo svolgimento di atti essenziali e indifferibili con quello di candidato politico, abbiamo invitato una segnalazione all’AGICOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Da ciò è emerso che il Sindaco, contravvenendo a quella specifica norma non avrebbe potuto fare propaganda elettorale con un profilo FB riconducibile al suo ruolo istituzionale, pertanto il profilo FB del “Sindaco Falorni” e “Presidente dell’Unione dei Comuni” è diventato il semplice profilo del Sig. Falorni per specifico adeguamento disposto dall’autorità competente.

Riterrei più costruttivo un confronto rispettoso e chiaro sul futuro di questo paese con l’attuale candidata Sindaca del Centro sinistra che dichiarazioni incontrollate da chi, tra poco più di venti giorni, non avrà più voce in capitolo su questo paese.

Susi Giglioli, candidata sindaco centrodestra Castelfiorentino