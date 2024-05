FdI Ponsacco per Gabriele Gasperini sindaco: i candidati

È stata resa pubblica la lista dei candidati di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale di Ponsacco e si è aperta ufficialmente una campagna elettorale, che non si prospetta affatto semplice e tranquilla, come le formazioni di sinistra vorrebbero fare intendere.

I candidati provengono, nella piena tradizione di un partito socialmente trasversale e popolare, dalle più variegate competenze ed esperienze. Il capolista è Roberto Russo, dalla consolidata esperienza nel settore del lavoro e della politica attiva (come dirigente provinciale di FDI).

"Ponsacco ha bisogno di una scelta di campo netta e decisa per proiettarsi nel futuro e dare stabilità, sicurezza e benessere ai propri cittadini- dice Russo, e aggiunge- Gabriele Gasperini è il candidato sindaco ideale per raggiungere gli obiettivi della nostra coalizione, tutta dichiaratamente e inequivocabilmente di centrodestra. Alla nostra città non bastano più soluzioni annacquate o trasformiste.”

Ecco la lista dei candidati:

Roberto Russo, 55 anni, dirigente sindacale, manager della formazione

Mario Rosario Di Candia, 67 anni, imprenditore

Giuseppe Ruggiero, 70 anni, medico di base in pensione e ozonoterapista

Lorenzo Bertini, 32 anni, lavoratore dipendente

Aligi Buti, 76 anni, pensionato e imprenditore

Silvana Carmela Dino, 64 anni, casalinga

Stefano Gasperini, 71 anni, pensionato ed esperto in benchmarking aziendale

Roberto Gorini, 65 anni, lavoratore dipendente

Amina Inatovic detta Amina, studentessa universitaria

Claudio Meini, 67 anni, titolare agenzia assicurazioni

Federica Menichetti, 49 anni, operaia metalmeccanica

Maria Rosaria Molino, 51 anni, operatrice socio sanitaria

Riccardo Nencioni, 21 anni, imprenditore

Angela Roberta Scuteri, 65 anni, responsabile commerciale

Anna Sibilia, 64 anni, Socio lavoratore di cooperativa

Maurizio Venturi, 60 anni, lavoratore dipendente

Fonte: Ufficio Stampa