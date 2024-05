Grande successo per D'Attori Dottori, l'incasso di due serate devoluto alla Pubblica assistenza di Santa Croce

Sabato e domenica scorsi la compagnia di teatro amatoriale Trio & Dintorni ha rappresentato la commedia "D'Attori Dottori" al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno ottenendo un ottimo successo di pubblico e suscitando tante risate e applausi da parte dei tanti spettatori.

Sono state due serate di grande divertimento e di generosità, dato che gli attori hanno deciso di devolvere l'intero incasso delle serate alla Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno per l'acquisto di una nuova ambulanza.

In apertura di serata il Presidente della Pubblica Assistenza Marco Remorini ha rivolto un ringraziamento sincero alla compagnia, che anche quest'anno ha voluto riproporre uno spettacolo di beneficenza a favore dell'Associazione: "Questo gesto importante si colloca in un anno speciale per noi - ha sottolineato il Presidente- dato che festeggiamo il cinquantesimo dalla nuova fondazione della Pubblica Assistenza e i 130 anni dalla sua prima nascita. Abbiamo in calendario tante iniziative e questo gesto generoso ci rende particolarmente orgogliosi. Grazie di cuore al Trio!"

Ringraziamo il regista e gli interpreti del Trio & Dintorni, ovvero Tiziano Bagni, Elody Birga, Fabio Fisoni, Maurizio Francalanci, Sandro Gorini, Tiziana Lazzereschi, Riccardo Paganelli, Barbara Salvadori, Cristiana Venturi, Il Biga presentatore delle due serate e il gruppo della Pubblica Assistenza che si è prestato per l’organizzazione e la sicurezza antincendio. Grazie, inoltre, all’amministrazione comunale per aver permesso l’utilizzo del Teatro Comunale e soprattutto agli spettatori che hanno risposto così favorevolmente al nostro invito.