I nostri autori, appuntamento in biblioteca con Renda e Taiti

Che vita sarebbe senza un po’ di passione e di mistero? Se siete amanti dell’intrigo, questo è l’appuntamento che fa per voi.

Venerdì 17 maggio 2024 alle ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto si terrà la presentazione del libro "L’aurora ha dita di rose” di Sara Renda e Tamara Taiti.

L’evento fa parte della rassegna letteraria, organizzata dalla biblioteca comunale I NOSTRI AUTORI, un incontro al mese per conoscere gli autori e le autrici del nostro territorio.

Il romanzo, scritto a quattro mani, ha per protagonista Aurora, romantica titolare di un B&B vicino Roma che spesso si lascia coinvolgere dalle vicende dei suoi insoliti ospiti. Il dottorato della figlia Zoe ad Atene le dà l’occasione di riprendere i contatti con Thanassis e Selene, conosciuti da bambina, quando la loro madre era stata ricoverata in una clinica romana. I capitoli si alternano tra Roma e Atene, mentre riaffiora dal passato una storia tormentata e oscura, in cui l’amore si fonde con la passione politica.

La storia greca degli anni Settanta del Novecento fa poi da sfondo ad un intreccio in cui il presente e il recente passato sono legati indissolubilmente.

Sarà Fabrizio Nelli, ex bibliotecario e scrittore a sua volta, a dialogare con le autrici che già in passato sono state ospiti della biblioteca comunale. Entrambe insegnanti e attive sostenitrici dei diritti umani e delle pari opportunità, hanno già pubblicato, i romanzi “Costellazioni. Storie di donne sommerse e salvate” nel 2020 e “Le simmetrie del caso” nel 2021.

Per informazioni telefonare ai numeri 0571/487260 oppure 487263

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa