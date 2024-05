Il Comune stanzia 36mila euro per l’apertura di nuove attività artigianali e commerciali nei centri abitati

Contributi e incentivi a chi apre nuove attività economiche. Un’importante opportunità nel segno del lavoro, a sostegno dell’artigianato e del commercio locale nei centri abitati del Chianti. Imprenditoria aperta ai giovani, alle donne e alle nuove start up che infondono immettere linfa vitale nell’economia sancascianese. Il Comune di San Casciano in Val di Pesa ha deciso di offrire una misura economica che consiste in un incentivo economico, teso a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove attività commerciali, di piccolo artigianato e di artigianato di servizio alla persona nei centri storici e nelle frazioni.

L’investimento, stanziato dall’amministrazione comunale, è pari complessivamente a 36mila euro e, in base ad una selezione pubblica, sarà erogato ad un massimo di 4 attività. L’importo dunque per ogni attività è pari a 9mila euro totali, suddivisi in tre annualità. L’azione amministrativa nasce da un’idea del sindaco che mira a riqualificare e rilanciare il tessuto commerciale delle frazioni del territorio e del centro storico del capoluogo migliorando la qualità della vita della comunità anche ai fini dell'accoglienza turistica.

Il sostegno alle imprese verrà individuato mediante una selezione pubblica. Il contributo sarà assegnato ad operatori economici interessati ad avviare o che abbiano già avviato nel corso del 2024 attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa, attività di piccolo artigianato o di artigianato di servizio alla persona. Sarà dedicata un'attenzione particolare all’impresa femminile o a quella individuale condotta da titolari donne. Un’occasione concreta per favorire le condizioni occupazionali del mondo femminile, sempre più alle prese con la ricerca di un punto di equilibrio tra i tempi della famiglia e quelli del lavoro. Le attività beneficiarie dell’incentivo economico del Comune dovranno essere avviate entro e non oltre il 31 dicembre 2024. A breve, sulla rete civica del Comune (www.sancascianovp.net), sarà disponibile la documentazione necessaria alla presentazione della domanda di partecipazione con il dettaglio delle informazioni. Chi fosse interessato può contattare il seguente numero: tel. 055 8256235.