Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno avvia la stagione degli sfalci, con una riflessione sulla 'manutenzione gentile'

Il Consorzio di Bonifica porta avanti da molti anni la pratica della manutenzione gentile: consiste nel mantenere un equilibrio tra esigenze di sicurezza idraulica, fruibilità, decoro urbano e la tutela ambientale.

Iniziata la stagione degli sfalci lungo i fiumi e torrenti del comprensorio Medio Valdarno, giunge proprio in questi giorni una interessante notizia: sempre più enti hanno compreso l'importanza di questa pratica. Dopo vari progetti sperimentali in amministrazioni locali più piccole, tra cui anche Montelupo Fiorentino, quest'anno anche la città di Milano ha deciso di portare avanti uno sfalcio ridotto, permettendo ai piccoli ecosistemi di proliferare, aumentando il numero di specie che vivono nei parchi e nei giardini. Questa decisione non è stata accolta con unanime entusiasmo - come possiamo immaginare - in quanto alcuni preferiscono vedere "tutto pulito ed ordinato".

Ma a quale costo? Gli sfalci permettono di "mettere in ordine" il terreno rendendolo alla vista gradevole, ma l’ordine non sempre può essere l'obiettivo, soprattutto non è l'unico obiettivo del Consorzio.

Nel corso degli anni gli insetti sono diminuiti e l’urbanizzazione non fa che peggiorare il fenomeno e gli sfalci indiscriminati non facciano altro che peggiorare la situazione. Ecco perché gli sfalci si fanno in determinati periodi dell'anno, con certe attenzioni sulle modalità di esecuzione perché bisogna dare spazio alla flora e alla fauna, dandogli il tempo di cui necessita per crescere e prosperare - ovviamente sempre in sicurezza.

Il Consorzio esegue infatti i propri sfalci considerando l'equilibrio tra sicurezza idraulica e la tutela ambientale, sempre in continua evoluzione, con continui aggiornamenti e relazioni con esperti del settore, alla ricerca continua del giusto equilibrio nella relazione tra l’essere umano e la natura.

Per visionare i tratti e seguire l'andamento degli sfalci programmati annuali del Consorzio è disponibile sul sito istituzionale dell'ente la Mappa dei lavori in corso.