Oltre 400 persone alla presentazione delle tre liste a sostegno di Fabrizio Lupi

Posti in piedi al Teatro Odeon di Ponsacco per la serata di presentazione delle liste e del programma della coalizione di centrosinistra che appoggia la candidatura di Fabrizio Lupi. Oltre 400 persone erano presenti in sala all’evento del 14 maggio, in un clima di entusiasmo e affetto che ha contagiato tutti. Presenti per dare il loro supporto anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora regionale Alessandra Nardini, il consigliere regionale Andrea Pieroni, il segretario provinciale del Pd pisano Oreste Sabatino e la sindaca uscente Francesca Brogi.

Tre le liste che sono state presentate a sostegno di Lupi: la lista del PD (Lorella Picchi, Bertha Baldini, Marco Bernacchi, Giacomo Brogi, Francesca Carlotti, Roberto Chiarugi, Claudio Consoloni, Fabio Deri, Jessica Di Bartolomeo, Yassine El Messaoudi, Cinzia Fabbri, Simone Ferrini, Irene Meini, Lisa Musso, Sara Socci, Gerardino Zarra,) la lista civica per Ponsacco che sostiene la candidatura alla carica di vicesindaco di Paola Ferretti (Paola Ferretti, Matteo Ameli, Federica Antonelli, David Carpitelli, Roberto Casapieri, Leonardo Chesi, Simone Chiaverini, Domenico Del Prete, Laura Favilli, Annalisa Fidanzi, Michele Gemignani, Roberta Lazzeretti, Stefania Macchi, Ilaria Maffei, Paola Pagano e Marco Salutini detto Grisù) e la lista Ponsacco in movimento con Fabrizio Lupi (Katy Russo Ciarfella, Simona Coviello, Mattia Dainelli, Carla De Martino, Aurora Doveri, David Fantozzi, Alice Ferretti, Tommaso Mansani, Vittorio Maserti, Anna Montagnani, Martina Montagnani, Chiara Seminara, Xhuljano Uruci, Lisa Vanni, Michele Vannozzi).

Al centro della serata l’illustrazione dei temi sui quali si pone maggiormente l’attenzione: su tutti l’avvicinare il cittadino alle istituzioni grazie ad una comunicazione efficace, alla costituzione delle Consulte e agli uffici distaccati nelle frazioni. Tema fondamentale l’ambiente, con l’incremento della differenziata e il potenziamento delle piste ciclabili di collegamento tra il centro storico e le frazioni, per incentivare la mobilità dolce, poi la creazione di un punto ristoro al parco urbano, la realizzazione del parcheggio della Cittadella dello Sport, il completamento della Casa di Comunità, nuovi investimenti su scuola e frazioni.

Sociale e sicurezza sono le tematiche cardine dell’intero programma con la definitiva liberazione del Condominio Bellavista e la trasformazione dell’immobile in una opportunità per il tessuto urbano, insieme all’implementazione del sistema di videosorveglianza.

Tra i tanti punti del programma, quello che sta molto a cuore al candidato Lupi riguarda i giovani e la loro formazione come opportunità per il lavoro. In evidenza anche la valorizzazione del centro storico e del territorio, a sostegno delle imprese e del commercio e un’attenzione particolare allo sviluppo turistico dell’intera Valdera, sfruttando la posizione baricentrica di Ponsacco, in un’ottica di politiche d’area.

“A fare la differenza in questa campagna elettorale sono i programmi e la credibilità delle persone – ha commentato Lupi al termine della serata -. Le nostre sono proposte concrete, attuabili, che vanno nella direzione di intercettare le necessità dei cittadini e delle cittadine di Ponsacco, e le persone che fanno parte della nostra squadra sono serie, competenti, impegnate nel tessuto associativo della città, e soprattutto hanno come comune obiettivo: volere il meglio per Ponsacco. Queste sono le nostre caratteristiche ed è quello che fa la differenza