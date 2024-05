Parte la stagione 2024 di 'Villa Vittoria Cultura'

Dopo il successo delle passate edizioni, il giardino di Villa Vittoria è pronto ad accogliere da domani (giovedì 16 maggio), per il terzo anno consecutivo, VILLA VITTORIA CULTURA, la kermesse di intrattenimento culturale ideata e diretta da Giovanni Fittante in partnership con Firenze Fiera e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia che fino a settembre prossimo mette in campo eventi e happening di confronto ed approfondimento su varie tematiche con la partecipazione di importanti autori, personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’economia e delle arti su scala internazionale.

Si parte domani (giovedì 16 maggio) alle ore 18.30 con la presentazione del libro “Villa Vittoria – Una storia tutta da scrivere” (ingresso libero) che racconta, con dovizia di riferimenti storici, aneddoti e con un ricco apparato fotografico, la storia della prestigiosa residenza della famiglia Contini Bonacossi, (oggi sede del Palazzo dei Congressi), un tempo scrigno di ‘meraviglie’ e tesori d’arte collezionati da Alessandro Contini Bonacossi e da sua moglie, Erminia Vittoria Galli, che la resero non solo uno dei ‘salotti’ culturali più frequentati a Firenze da artisti, collezionisti e storici dell’arte ma anche ‘paradigma’ del design e del gusto contemporaneo, grazie all’opera di Gio Ponti e di Tomaso Buzzi incaricati, negli anni Trenta del secolo scorso, di progettare gli arredi delle stanze al secondo piano della villa, dove la famiglia abitava.

La presentazione si avvarrà della collaborazione della Fondazione Architetti di Firenze che offrirà un nuovo e singolare approccio nella lettura e interpretazione dei vari capitoli del volume. A fare gli onori di casa il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini; seguiranno poi i saluti istituzionali della presidente della Fondazione Architetti di Firenze, Arch.Caterina Bini e gli interventi del prof. Mauro Cozzi e dell’arch. Roberto Masini.

“Villa Vittoria Cultura, dopo due anni di successi e riconoscimenti, è divenuta ormai un appuntamento fisso e consolidato nel palinsesto degli eventi dell’estate fiorentina, che richiama nel parco secolare della villa, numerose persone interessate alla presentazione di nuovi libri e a temi di attualità e di cultura – dichiara il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini – “Siamo convinti - prosegue Becattini - che aggiungere cultura a spazi tradizionalmente dedicati al business di fiere e congressi rappresenti un asset importante del nostro polo e una ‘cifra’ distintiva della città di Firenze, da sempre crocevia di civiltà, culture, saperi e orizzonti dal mondo”.

“Lo scorso anno è stata un'edizione record con più di 30 eventi presentazioni in meno di 5 mesi - commenta il presidente di Villa Vittoria Cultura Giovanni Fittante - con numeri che hanno superato le migliori aspettative. Quest’anno abbiamo ricevuto moltissime richieste di autori, di livello nazionale e anche internazionale, che hanno chiesto di poter partecipare con i propri volumi. Anche quest’anno – prosegue Giovanni Fittante – secondo un format ormai consolidato e di successo le presentazioni si svolgeranno all’interno del bellissimo garden di Villa Vittoria con orario di inizio alle 18.30 e termine alle 20.00”. “Villa Vittoria Cultura – conclude Fittante - è uno spazio culturale della città divenuta un patrimonio di tutti i fiorentini tanto da essere ormai considerata la “Versiliana' di Firenze".

“Ci sono tante modalità per diffondere la cultura, scopo prioritario della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Da due anni – e questo sarà il terzo – la condivisione con gli amici Giovanni Fittante e Lorenzo Becattini ci consente di farlo in modo originale e accattivante: per la gente e con la gente che nei mesi estivi segue con partecipazione gli eventi di Villa Vittoria Cultura, le presentazioni, i dibattiti. In particolare, la Fondazione presenterà i volumi di “Nuova Antologia” in uscita a giugno e settembre, proprio per farne un patrimonio fruibile da parte del più ampio numero di lettori” afferma Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia.

Fonte: Ufficio Stampa