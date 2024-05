Piccola Fiera di Primavera a Vinci

Domenica 19 Maggio ritorna la Piccola Fiera di Primavera dedicata alle tradizioni popolari con musica, fiabe, lavori manuali per festeggiare il ritorno della Primavera, con i colori, i sapori, i profumi della natura.

Si comincia alle ore 15 al bellissimo Parco Acquaria in Via Belvedere a Vinci gestito in maniera impeccabile da Fabrizio Ferrali e i suoi soci.

Fino alle ore 20 potete immergervi nel clima familiare e antico creato dal sapiente lavoro dell’Associazione La Valigia Blu.

Alle ore 17 per grandi e piccini vi aspetta il racconto di tradizione popolare ritrascritta dai Fratelli Grimm “I tre capelli d’oro del Diavolo” messo in scena dall’attrice Katia Frese e dalle musiciste Alice Ulivi alla fisarmonica e Laura Basteri al flauto.

Alle ore 18 concerto della scoppiettante Draba Orkestar un collettivo di musicisti uniti dalla passione per le musiche tradizionali tzigane e balcaniche, dalle Hora rumene alla Czardas ungheresi, dallo Swing dei Sinti dell'Alsazia ai ritmi dispari della Serbia e della Macedonia. Fondata nel 2012 dal chitarrista Simone Solazzo la Draba Orkestar negli anni si è presentata in varie forme, dal quartetto alla vera e propria "Orkestar" balkanica con aggiunta di sezione fiati e batteria, sempre con una energia in grado di far ballare qualsiasi pubblico unita alla ricerca nelle musiche e negli arrangiamenti, con un grande rispetto per la tradizione ma senza disdegnare contaminazioni con sonorità contemporanee.

Per tutto il pomeriggio dalle ore 15 alle 20 sarà possibile provare o semplicemente guardare i laboratori attivi con gli acquarelli naturali della pittrice Vanessa Gai, l’intrecci delle erbe palustri con gli artisti dell’Associazione Intrecci Onlus, dare forma all’argilla con gli artisti Massimiliano Roncatti e Veronica Tamburini, realizzare marionette di carta con Elisa Agrò, realizzare pupazzi all’uncinetto con Ester Cherubini.

All’interno del Parco si trova l’Angolo delle Merende a cura del Parco Acquaria.

In Vinci paese dalla mattina fino a tarda sera la festa prosegue con la Festa del Contadino organizzata dall’Associazione Vincincentro.

Per le strade del centro potrete conoscere gli animali da cortile, provare il tiro con l’arco, vedere l’esposizione di trattori d’epoca, partecipare al laboratorio di tecniche di sopravvivenza. Alle ore 16 concerto del gruppo On the road.

Tutta la città di Vinci in festa Domenica 19 Maggio con l’Associazione La Valigia Blu e Vincincentro per omaggiare la Primavera, la Natura, la gioia, l’allegria.

Per informazioni potete contattare lavaligiablu14@libero.it

Fonte: Ufficio Stampa La Valigia Blu