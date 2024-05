Prevenzione del tumore al seno, giornata dedicata per le dipendenti della Banca Alta Toscana

Una giornata di prevenzione senologica dedicata alle proprie dipendenti. Banca Alta Toscana, in collaborazione con Firenze in Rosa Onlus, ha organizzato l’iniziativa che si è svolta su base volontaria, in orario di lavoro, presso il centro direzionale dell’istituto di credito cooperativo a Quarrata.

L’associazione, che opera sul territorio toscano promuovendo la salute della donna a 360 gradi con particolare attenzione alla prevenzione del tumore al seno, ha messo a disposizione radiologi professionisti e gli strumenti per eseguire i controlli ecografici. La Banca ha approntato la sala del consiglio di amministrazione ed un ufficio, organizzando gli spazi e le procedure nel rispetto della privacy, in modo da effettuare le visite alle proprie dipendenti ogni 15 minuti nel corso dell’intera giornata lavorativa.

L’adesione all’iniziativa è stata ampia, superiore all’80%.

"La Banca ha messo a disposizione questa opportunità e siamo contenti della risposta delle nostre dipendenti, che hanno accolto in maniera positiva questa possibilità offerta a titolo gratuito e facoltativo - afferma il presidente Alberto Vasco Banci -. È un’opportunità significativa che vuole evidenziare l’importanza di fare prevenzione per salvaguardare la propria salute. Questa campagna si inserisce all’interno delle iniziative speciali per i 120 anni dalla fondazione della nostra Banca e nell’ambito della partnership con Firenze in Rosa Onlus, con cui avevamo già collaborato nelle scorse settimane all’interno della Firenze Marathon".

"Il lavoro - aggiunge il direttore di Banca Alta Toscana Tiziano Caporali - è un valore collettivo che va protetto, così come il benessere e la salute dei singoli lavoratori. Banca Alta Toscana cerca di promuovere tali principi investendo in ambienti di lavoro gradevoli, luminosi e confortevoli, ed anche attraverso iniziative di welfare aziendale come questa, rivolta in particolare al personale femminile, che rappresenta una quota crescente dei nostri dipendenti, sia in termini assoluti, sia nei ruoli di maggiore responsabilità".

"Siamo veramente felici di aver potuto portare la prevenzione in Banca Alta Toscana, che ringraziamo di cuore per la fiducia accordataci - dichiara Lucia De Ranieri, presidente della Firenze in Rosa Onlus -. Il progetto "Prevenzione in Azienda", che abbiamo realizzato dal 2017 in diverse aziende del territorio toscano, mira a a creare un momento di consapevolezza medica all'interno dell'azienda consentendo alle dipendenti che desiderano farlo, di effettuare un controllo ecografico senologico, praticamente alla porta accanto. Un'iniziativa che vuole sensibilizzare sull'importanza di effettuare controlli periodici, fondamentali per la diagnosi precoce del tumore al seno”.

Fonte: Banca Alta Toscana