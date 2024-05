Raccolta alimentare Castelfiorentino: come aderire all'iniziativa Unicoop Firenze

Una “borsa della spesa” del tutto speciale. Un gesto concreto di solidarietà per dare una mano alle famiglie bisognose. Sabato 18 maggio in tutti i punti vendita di Unicoop Firenze (e, dunque, anche nel supermercato Coop di Castelfiorentino) si terrà la “Raccolta Alimentare”, iniziativa promossa dalla Fondazione “Il Cuore si scioglie” in collaborazione con Unicoop Firenze, Caritas Toscana e oltre 200 associazioni di volontariato.

Chi desidera partecipare alla raccolta, riceverà all’ingresso del supermercato una busta dove potrà inserire separatamente i prodotti della “spesa solidale”, magari mentre si è intenti a fare la propria. I prodotti che si possono donare sono quelli non facilmente deperibili come caffè, latte a lunga conservazione, pasta, conserve di pomodoro, olio di oliva e di semi, farina, carne in scatola, tonno e legumi in scatola, omogeneizzati, prodotti per l’igiene personale e così via

Tutti i prodotti saranno stoccati nelle vicinanze del supermercato e già nelle ore successive saranno distribuiti alle associazioni in base al numero delle persone di cui si prendono cura, come ad esempio la Caritas di Castelfiorentino.

La raccolta a Castelfiorentino avviene nel segno della condivisione delle azioni di solidarietà e della piena collaborazione fra la sezione soci e le associazioni come la Misericordia, la Caritas, AVIS, AVO, Auser, Senza Barriere e la Prociv Arci. All’iniziativa di sabato parteciperanno anche i giovani di Casa Famiglia.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa