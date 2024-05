Resta incastrato in macchinario, muore un operaio

Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto nel tardo pomeriggio presso la Kme Europametalli di Fornaci di Barga, un'azienda metallurgica specializzata nella lavorazione del rame. Un operaio è rimasto intrappolato in un macchinario nel reparto laminatoio. A trovarlo sarebbe stato un collega. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio.

La vittima è un un 50enne, Nicola Corti, di Barga. L'azienda si esprime cordoglio e dolore per l'accaduto e resta in attesa degli accertamenti delle autorità sull'incidente. Indagano i carabinieri.