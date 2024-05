Sassi e fumogeni in A1 tra tifosi di Atalanta e Juventus

Non si contano feriti, ma c'è stata un po' di tensione. Un paio di episodi hanno visto contrapposti i tifosi di Atalanta e Juventus in Toscana. I fan stanno andando a Roma per la finale di Coppa Italia, si sono scontrati a Arno Ovest, area di servizio in A1 vicino a Reggello, e a San Giovanni Valdarno, sempre in una zona di sosta in autostrada.

A Arno Ovest era fermo un pullman di tifosi juventini,poi è sopraggiunto un bus con a bordo supporter dell'Atalanta e sono partiti insulti senza ulteriore escalation.

A San Giovanni si sono incrociati ultras delle due squadre ed oltre agli insulti sono volati sassi e fumogeni. Agenti della digos sono intervenuti: si sono registrati alcuni rallentamenti del traffico, ma in breve è stata ripristinata la calma.