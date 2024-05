Stalli rosa, al via il rilascio dei permessi per il parcheggio a Empoli

A partire da lunedì 20 maggio 2024, nell’orario di apertura al pubblico, sarà possibile richiedere i permessi per la fruizione degli stalli rosa realizzati in città.

Questi parcheggi, la cui realizzazione con finanziamenti ottenuti grazie al bando del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si è conclusa nei giorni scorsi, sono adibiti alla sosta delle donne in gravidanza o di genitori con figli di età non superiore ai due anni, con l’obiettivo di aiutare i genitori e le donne in gravidanza per raggiungere luoghi dove effettuare visite mediche oppure altre circostanze di vita quotidiana.

RILASCIO PERMESSO ROSA – All’ufficio Relazioni con il Pubblico, al piano terra del palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41, è possibile recarsi per il rilascio del ‘permesso rosa’, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30; martedì e giovedì, dalle 8 alle 18.30 e sabato, dalle 8 alle 12.30.

MODULISTICA e REQUISITI - Per ottenere il ‘permesso rosa’ come spiegato nel ‘Regolamento sugli stalli rosa’ scaricabile e consultabile a questo link, è necessario avere la residenza nel Comune di Empoli, essere in stato di gravidanza attestato con certificato medico di struttura pubblica o privata indicante le generalità e la data presunta del parto; essere genitori di uno o più bambini di età non superiore ai due anni. Possono richiedere il rilascio del contrassegno la donna in stato di gravidanza, residente a Empoli; il genitore, residente a Empoli, di uno o più bambini di età non superiore ai due anni; altra persona, appositamente delegata dalla donna in stato di gestazione o da un genitore del bambino o della bambina.

Ai fini del rilascio del contrassegno la richiedente o il richiedente dovrà allegare: nel caso di donna incinta, il certificato in originale del medico della struttura pubblica o privata, attestante lo stato di gravidanza indicante la data presunta del parto; nel caso del genitore, residente a Empoli, di uno o più bambini di età non superiore ai due anni, la dichiarazione di genitorialità contenuta nella domanda; nel caso di delegato la fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegato e del delegante. Per il rilascio del permesso sono necessarie due marche da bollo da 16 euro: una per la domanda e l’altra per il permesso rosa.

Verrà rilasciato un unico ‘permesso rosa’ riferito al nascituro o nascitura o bambino o bambina di età non superiore ai due anni, associato ai genitori anche nel caso di gemelli o comunque di più figli di età diversa ma non superiore ai due anni.

La modulistica con il testo della domanda da compilare è reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente, nonché in formato cartaceo all’Urp.

ECCO DOVE SONO GLI STALLI ROSA - Via Meucci, 107 - Infanzia “Rodari“; via dei Cappuccini, 79 - Sede AUSL; via Ponzano, 43/a - Infanzia “Ponzano” e Scuola Primaria “Cristoforo Colombo“; via Righi, 42 - Nido “Stacciaburatta“; via PergolesI, 1/3 - Sede Ecomedica; via Giuntini - Nido “Zerosei“; via del Ponte, 24 - Nido “Melograno“ e Infanzia “Cortenuova”; viale delle Olimpiadi - Piscina Comunale e Ufficio Postale; via Adda, 37 - Infanzia e Scuola Primaria “Serravalle“; via Garigliano, 54 - Nido “Canguri“; via Bisarnella, 48 - Parcheggio Lince; piazza Guido Guerra - parcheggio retro palazzo delle Esposizioni; piazza Guido Guerra - parcheggio fronte palazzo delle Esposizioni; via Bisarnella, 13; via Pascoli, 37; via Leopardi, 82 - Infanzia “Giovanni Pascoli“; via Russo - Ufficio Postale; piazza Gramsci lato opposto civico 4 – parcheggio; piazza Gramsci lato opposto civico 4 – parcheggio; piazza Matteotti lato opposto civico 3 – parcheggio; piazza Matteotti lato opposto civico 3 – parcheggio; piazza Ristori, 18 - Distretto AUSL; via Boccaccio - ingresso Ospedale; via Boccaccio - lato opposto civico 145 – Ospedale; via Piero Della Francesca, 37 - Infanzia “Piero della Francesca“; Avane via Sovali, 2 - Scuola Primaria “Galileo Galilei“; Pagnana via Della Motta - Infanzia “Pagnana“; Marcignana via del Saettino - Scuola Primaria “Dante Alighieri“; via Valcamonica, 2 - Nido “Piccolo Mondo“ e Infanzia “Valgardena“; via A. Di Cambio lato opposto civico 44; piazza Don Minzoni - Stazione FF.SS.; via Roma, 18 - Centro Storico; via Leonardo Da Vinci – Biblioteca; piazza XXIV Luglio, 3 - Casa Della Salute; Piazza XXIV Luglio, 3 - Casa della Salute e via Antiche Mura, 52 - 54/a - Infanzia “Peter Pan“.

DURATA DELLA SOSTA - Con ordinanza 146 del giorno 19 marzo 2024 (https://shorturl.at/ftuK0) sono stati istituiti gli spazi rosa riservati alle donne in stato di gravidanza o ai genitori con bambino di età non superiore ai due anni, muniti di contrassegno speciale denominato permesso rosa, nei quali la sosta è ammessa con disco orario per un periodo temporale massimo di due ore nell'intervallo orario che va dalle 8 alle 20, nelle posizioni scelte dall’amministrazione comunale ritenute più idonee e con maggiore possibilità di utilizzo da parte dei possessori di ‘permesso rosa’.

NORMATIVA - Questo fondo nasce perché è stata modificata il 10 settembre 2021 con il DL. Infrastrutture una norma del Codice della Strada, dove è stato introdotto un articolo che dà di fatto la possibilità di istituire degli spazi per la sosta riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli di età non superiore ai due anni e vuole incentivare i Comuni all’applicazione della nuova norma, con l’attribuzione di contributi. Per Empoli il contributo concesso è stato di 18.000 euro. La posizione degli stalli rosa è stata valutata e stabilita durante alcune riunioni con la polizia municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, individuando alcuni criteri oggettivi e di servizio pubblico.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa