Un viale alberato e un parco pubblico per la rigenerazione di Montespertoli

Un programma di rivoluzione urbana è stato lanciato oggi dalla lista Vivo Montespertoli che promette di trasformare il tessuto urbano del paese. Negli ultimi anni, Montespertoli ha visto prendere vita un progetto di rigenerazione urbana senza precedenti con la costruzione del Polo della Salute e del Polo per l’infanzia 0-6. Entrambi gli edifici sono ora in costruzione e si pone dunque il tema di continuare su questa strada, con progetti ambiziosi e innovativi che renderanno Montespertoli un luogo ancora più vivibile e attrattivo per cittadini e visitatori.

“Oggi lanciamo due idee: da un lato la trasformazione di viale Risorgimento in un vero e proprio viale alberato, dall’altro la rigenerazione completa dell’area dell’ex campo sportivo, su cui abbiamo già iniziato a lavorare. Negli ultimi anni abbiamo già compiuto passi significativi nella direzione della rigenerazione urbana di intere aree di Montespertoli con la realizzazione del Polo della Salute e del Polo Scolastico. Ora guardiamo al futuro con rinnovato entusiasmo e determinazione, pronti a dare vita a progetti ancora più ambiziosi. Crediamo che queste idee cambieranno la storiadi Montespertoli dei prossimi vent’anni” dichiara Alessio Mugnaini, Sindaco uscente ricandidato con la lista Vivo Montespertoli.

Uno dei nostri principali obiettivi è dunque la trasformazione di viale Risorgimento in un suggestivo viale alberato. Attualmente privo di alberi, questo importante asse stradale si prefigurerà come un'incantevole arteria verde, seguendo il modello europeo di arboricoltura urbana. L'introduzione di alberi ad alto fusto non solo migliorerà l'estetica della via, ma contribuirà anche a mitigare le isole di calore e a contrastare attivamente gli effetti del cambiamento climatico sul nostro tessuto urbano.

La rigenerazione dell'area dell'ex campo sportivo del capoluogo, invece, non parte da zero. Nell’ultimo quinquennio l’amministrazione comunale ha deciso di impiegare fondi PNRR per la progettazione strategica proprio per progettare la riqualificazione complessiva dell’area. Il progetto prevede la realizzazione di un ampio parco pubblico, comprensivo di campo polivalente e di giochi per bambini, un parcheggio a due piani, una nuova viabilità e l’edificio del nuovo Teatro Civico. Quest’ultimo è stato progettato per poter ospitare eventi sia d’inverno che d’estate: non soltanto spettacoli teatrali, ma anche cinema, concerti, conferenze, eventi sportivi, spettacoli di danza e altre manifestazioni culturali e ricreative che fanno parte da anni del calendario annuale degli eventi di Montespertoli. A questo scopo la Regione Toscana ha già deliberato l’assegnazione a Montespertoli di un contributo di 2 milioni di euro.

Sta diventando già realtà, invece, la rigenerazione urbana nella Valle del Turbone tra via Suor Niccolina Anselmi e via dello Schiavone: i lavori del Polo della Salute sono in stadio avanzato, con l’edificio ASL quasi pronto e quello che ospiterà il servizio di 118 in costruzione, mentre stanno entrando nel vivo le lavorazioni per la costruzione delle fondamenta del nuovo Polo per l’infanzia. La viabilità della zona del nuovo Polo della Salute e del nuovo Polo per l'infanzia, infine, è in corso di realizzazione parallelamente a questi due cantieri ed è stata progettata per favorire la percorribilità pedonale da via Suor Niccolina Anselmi e da via Montelupo. Proprio in via Montelupo, peraltro, prenderanno il via nel mese di giugno i lavori per la realizzazione del percorso pedonale che collega le abitazioni dentro il centro abitato di Montespertoli con il resto del capoluogo.

Infine partità a breve, perchè già finanziata dal Comune, anche la riqualificazione del Centro Storico con il rifacimento completo di Via Sonnino e Via Roma in modo da rendere più accogliente anche la parte più antica e storica del capoluogo.

Vivo Montespertoli è dunque già impegnato a portare avanti processi di rigenerazione urbana, lavorando con l’obiettivo di un paese più verde, vivibile e inclusivo per tutti i suoi abitanti.

Per scoprire il programma elettorale completo: https://www.alessiomugnaini.it/dt_gallery/ilprogramma/

Fonte: Vivo Montespertoli