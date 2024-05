Verde urbano, Maestrelli (Empoli al Centro): "Costante manutenzione e cura delle piazze"

Il verde in città, la cura delle piazze, la manutenzione delle strade cittadine, dell’illuminazione pubblica e degli arredi urbani sono fondamentali per offrire ai cittadini una migliore qualità della vita.

"Nel mio programma - illustra Maria Grazia Maestrelli candidata sindaca della lista Empoli Al Centro - c’è proprio una parte dedicata al decoro urbano per rendere la città un luogo più

accogliente e sostenibile ed allo stesso tempo migliorare la vita dei cittadini".

Prestare maggiore attenzione agli elementi di decoro urbano, come gli spazi verdi pubblici è fondamentale per ridurre l’impatto e gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare la qualità

dell’aria. Obiettivi che possono essere raggiunti con una costante e attenta manutenzione delle aree verdi esistenti.

"Dal verde di piazza Gamucci a cui a volte è difficile accedere, a zone più ampie come Piazza Matteotti o alla zona della Pinetina o il parco della Rimembranza che continua a rimanere un

luogo poco sicuro, in quanto nonostante gli interventi delle scorse amministrazioni rimane troppo buio anche nelle ore serali d’estate", continua Maria Grazia Maestrelli.

Riappropriarsi dei luoghi importanti per la città significa non solo avere cura del proprio territorio, ma investire sul presente e sul futuro della città.

"Anche sul viale IV Novembre dove erano presenti spazi di verde è stata inserita una pista ciclabile che non porta da nessuna parte e finisce alla fine strada" aggiunge Maestrelli.

Riportare i parchi ad essere vivi e fruibili per tutti i cittadini di ogni età con attività ricreative e ludiche non che sportive.

"Per esempio in piazza Matteotti nella parte centrale si potrebbe prevedere uno spazio dedicato al pattinaggio, alla pallavolo o a altre attività sportive libere. Si potrebbe pensare anche alla

creazione di un pallaio che potrebbe essere utile come punto di ritrovo delle persone anziane", sottolinea Maria Grazia Mestrelli.

"Quello che vogliamo - conclude Maestrelli - è creare un ambiente urbano che favorisca il benessere dei cittadini con quartieri vivibili e inclusivi. Questo lo potremmo fare facendo tornare

le piazze protagoniste come lo sono sempre state. Luoghi belli e sicuri".

