"A Firenze fascia di persone che non riescono a pagare mille euro di affitto"

"A Firenze sta aumentando la fascia grigia di persone sulla soglia della povertà che non riescono a permettersi un affitto".

A dirlo è Vincenzo Lucchetti presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze durante il dibattito “Casa vs turismo: dove va Firenze?”, che si è svolto ieri all’Orto San Frediano per iniziativa dell’agenzia di comunicazione Galli Torrini. E' il primo appuntamento del ciclo “Gli Incontri dell’Orto”, moderati dal giornalista Massimo Vanni,

"Sto parlando di famiglie monoreddito e di persone che prendono uno stipendio medio di 1.200/1.300 euro al mese - spiega Lucchetti - e quindi non possono pagare 1000 euro di affitto. Se a questo aggiungiamo poi gli aumenti del costo della vita (i prezzi degli alimenti sono aumentati di circa il 30%), dell'energia, dei costi per le cure sanitarie, queste persone inevitabilmente scivolano verso la povertà. E' una fascia grigia a cui porre particolare attenzione, da gestire in maniera diversa dalla fascia dei già assistiti. Sono persone che fino a poco tempo fa avevano una vita normale e ora sono costrette a chiedere aiuto per esempio alle nostre mense o per la distribuzione dei pacchi alimentari. Una grossa percentuale riguarda gli stranieri ma giovani e fiorentini, coppie che si sono spostate da poco, stanno aumentando terribilmente".