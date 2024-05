Abbigliamento e stoffa contraffatti, sequestri e denunce a Prato

La Guardia di Finanza di Prato è intervenuta tutela del distretto industriale. Denunciati 6 soggetti all’autorità giudiziaria, sequestrati oltre 4 milioni di articoli di abbigliamento e accessori moda e 6 chilometri di stoffa contraffatti.

Nel Macrolotto pratese sono state individuate 6 aziende, dedite sia alla commercializzazione di prodotti in violazione alla normativa vigente a tutela dei marchi registrati nazionali ed esteri sia alla commercializzazione di prodotti non sicuri per la salute pubblica. Le fiamme gialle hanno proceduto al sequestro del materiale che aveva un valore a circa 1.400.000 euro.

"Le ipotesi investigative paventate dalle Fiamme Gialle pratesi a carico dei responsabili hanno trovato conferma anche dai riscontri effettuati dalle case di moda interessate, che hanno confermato l’illecita commercializzazione di capi di abbigliamento da parte dei soggetti economici controllati" scrivono dalla finanza.