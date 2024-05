Corsivo Festival, alla scoperta dell'Intelligenza Artificiale: un simposio con gli esperti del settore

Corsivo Festival è dietro l'angolo. Sabato 18 maggio alle ore 18 al Parco di Serravalle si terrà anche un panel su un tema di stretta attualità, andrà a formare il secondo momento della seconda edizione del festival.

Cos'è l'Intelligenza Artificiale? Di cosa parliamo quando parliamo di AI? Sul palco grandissimi esperti del settore: Michele Mezza, fra i creatori di Rainews24, Erik Longo, professore associato all’Università degli studi di Firenze, e Giuliano Marullo, esperto di esperto di organizzazione aziendale e privacy. Modera Manuele Vannucci, editore e esperto di marketing.

Sarà un panel in cui si cercherà di approfondire una tematica protagonista del nostro presente e del nostro futuro. Il focus verterà anche su come l'AI influenza il racconto delle cronache di tutti i giorni, e non solo.

L'ingresso a Corsivo è aperto e gratuito per tutti e tutte. In caso di maltempo, il festival cambierà sede: andrà alla Vela Margherita Hack in via Magolo nella frazione di Avane.