Da Corsivo Festival, passando per fiere e sagre: ecco cosa fare questo weekend! Tutti gli appuntamenti

Si avvicina il prossimo weekend di maggio con le giornate di Sabato 18 e domenica 19. Ancora indecisi su cosa fare? A prendere la decisione giusta ci pensiamo noi con gli appuntamenti più interessanti sparsi in tutta la Toscana. Penna alla mano! Appuntatevi gli eventi che non vorrete perdervi!

IL 18 MAGGIO VA IN SCENA LA SECONDA EDIZIONE DI CORSIVO FESTIVAL

Weekend sabato 18 e domenica 19 maggio: ecco cosa fare

Empoli. Sabato 18 ha inizio la seconda edizione di Corsivo Festival, festival sul giornalismo organizzato da Gonews.it e dedicato alla comunicazione e ai vari modi di farla oggi. Giornalismo locale, intelligenza artificiale e prossime elezioni amministrative: tutto questo lo troverete a partire dalle 17:00 al Parco Serravalle di Empoli. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO! Guarda anche il video promozionale sulla nostra pagina Instagram.

Sempre a Empoli è pronta ad andare in scena, all’insegna della primaverile e del tempo libero, “Empolissima” che invaderà piazze e alcune vie del centro cittadino, domenica 19 maggio 2024.

Ecco anche "Leggenda Festival", un’occasione per vivere insieme la città nel segno della cultura e dell’incontro. A Empoli da giovedì 16 a domenica 19 maggio 2024. QUI IL PROGRAMMA

Montelupo. Nel weekend arriva nel centro storico "Montelluppolo", per la festa della birra.

Non mancano anche mostre libere e guidate nei musei, laboratori al Centro Ceramico Sperimentale, botteghe degli artigiani aperte e una passeggiata artistica attraverso le opere contemporanee della città. Tutto questo lo potrete trovare a "Discover Montelupo per Buongiorno Ceramica" QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

Palaia (PI). Una grande festa della birra in tutte le sue varianti, all’insegna del divertimento, del buon cibo e della musica dal vivo: questi gli ingredienti principali di “Palaia Borgo della Birra” che si terrà Sabato 18 Maggio 2024 nel borgo palaiese, in Piazza del Mercato, a partire dalle ore 17:00.

Pontedera. Da venerdì 17 a domenica 19 maggio accoglierà la 47° tappa dell’International Street Food che si svolgerà in Piazza Garibaldi (il venerdì dalle ore 18 alle 24, il sabato e la domenica dalle ore 12 alle 24). Un calendario intenso di eventi, che toccherà tutti gli angoli del Paese e permetterà di assaporare le migliori specialità italiane e straniere. Sempre all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità

Vicopisano (PI). Mancano pochi giorni e poi il borgo e il Camminamento della Rocca del Brunelleschi, ogni angolo, ogni chiasso del borgo Bandiera Arancione di Vicopisano sbocceranno di profumi, colori ed eventi! Il 18 e il 19 maggio si terrà, infatti, la tanto attesa 12a edizione di Vicopisano Castello in Fiore, un centro storico che diventa un giardino en plein air, con ogni tipo di fiore e pianta, numerosi stand di prodotti artigianali ed enogastronomici, una sorpresa e un piacere per gli occhi, l'olfatto e il palato dopo l'altro. QUI IL PROGRAMMA

Barga (LU). Domenica 19 maggio la cittadina di Barga, in provincia di Lucca, ospita il 2° Memorial “Paolo Cheli” di lancio del formaggio, promosso dall’associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Garfagnana Lucca in collaborazione con la Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

Si gioca sulle piste di via San Pietro in Campo e via Mario Mazzoni nelle categorie 3 chilogrammi o 6 chilogrammi e nella categoria 3 chilogrammi femminile. Inizio delle gare ore 8,30. Ciascuna gara si svolgerà in due sessioni da 8 lanci. I migliori atleti disputeranno poi la finale da 8 lanci. Se si supereranno i 40 concorrenti la finale sarà da 10 lanci. Premi ai primi tre classificati e premi per tutti i finalisti. Quota di iscrizione, compreso il pranzo, 50 euro. Per info tel. 3398191864.

L’appuntamento sportivo sarà anche occasione per stare insieme nel ricordo di Paolo Cheli, indimenticabile figura che alla professione di macellaio, conosciuto da tutta la comunità di Ponte all’Ania, univa quella di appassionato lanciatore della forma con un passato da giocatore ed allenatore di calcio scomparso all’età di 72 anni dopo una lunga malattia.

Rignano sull'Arno (FI). La storica e tanto attesa Antica Fiera del Bestiame del Valdarno sta per tornare a Rignano, portando con sé la tradizione e l'atmosfera vivace che caratterizzano questo evento imperdibile.

L'appuntamento è fissato per Sabato 18 Maggio, quando alle 10:30 partirà dal Comune la sfilata di animali e il corteo storico "Palio delle Tre Corone" che raggiungerà la zona del Campo Sportivo del capoluogo dove alle 11 verrà inaugurata la Fiera. La Fiera del Bestiame del Valdarno è molto più di un semplice evento: è un'esperienza che celebra le nostre radici rurali e l'autenticità dei prodotti del territorio.

Oltre agli spazi espositivi dedicati alla vendita di prodotti, la fiera offrirà anche un ricco programma di attività informative e di intrattenimento per tutta la famiglia. Dai laboratori artigianali alle degustazioni guidate, passando per le dimostrazioni di antichi mestieri, ci sarà qualcosa di interessante per ogni età e interesse.

I visitatori avranno l'opportunità di vedere animali degli allevamenti di zona, scoprire e acquistare prodotti tipici a chilometro zero, partecipare ad una escursione, provare le canoe, montare a cavallo, assistere alla tosatura della pecora, partecipare con il proprio fuoristrada ad un percorso con degustazione di prodotti presso alcune aziende del territorio, ammirare fiori di Iris, partecipare ai vari laboratori didattici, alla lavorazione della terracotta, ammirarelo spettacolo di falconeria, di danza e in chiusura dei due giorni assistere ad uno spettacolo in paese. Sarà aperto lo stand di ristorazione.

Slow Food Day

Si celebra il 18 maggio lo Slow Food Day, la giornata in cui le realtà territoriali e regionali aderenti alla rete Slow Food e le Comunità Slow Food italiane organizzano eventi in tutta la Penisola.

Campi Bisenzio (Fi). Presso la struttura coperta Largo La Pira, Slow Food Scandicci organizza una festa dedicata alle iniziative della Piana fiorentina e al tema dello spreco alimentare. Organizzato con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio, l’evento prevede un Mercato contadino, il Mercatino degli orti scolastici, un Gioco dell'Oca sullo spreco alimentare, Giochi sensoriali, Laboratori delle Mani in pasta per bambini, Laboratori su olio e farina e un pranzo a tempo di musica con una zuppa antispreco.

Quarrata (Pi). Slow Food Pistoia festeggia lo Slow Food Day promuovendo consapevolezza ed educazione al gusto con un workshop sulla filiera del caffè “Sapevi che bere il caffè ha ripercussioni significative sull’ambiente?”. L'evento, che si svolge dalle 9.30 alle 12.30, ospita la presentazione del progetto Bhouse Coffee Experience e della Slow Coffee Coalition, la rete inclusiva e collaborativa che unisce tutti i componenti della filiera del caffè

Chiusi (Si). Non mancano poi le visite alle aziende del territorio: la Tenuta Agricola San Gregorio ospita una giornata dedicata alla Cinta senese, razza distintiva della tradizione gastronomica toscana; a Pontremoli, dalle 10.30 alle 12.30 sarà possibile visitare l’azienda agricola Testarolando e vedere la cottura del testarolo tradizionale pontremolese, Presidio Slow Food, mentre a Monsummano Terme (Pt), Giallombardo Tonino dell’Azienda Agricola Il Contadino racconta la sua esperienza conducendo i partecipanti alla scoperta del mondo delle api.