Empoli che verrà, lo slogan 'conteso' tra Masi e Alleanza Verdi Sinistra

Durante le campagne elettorali troviamo spesso slogan che si ripetono, tra territori diversi. Ad esempio il nome di alcune liste: Viviamo, Vivere, di Tutti, Insieme, da associare al nome del Comune. Niente di strano, alcuni slogan vengono adottati da partiti o movimenti per poi applicarli in vari territori.

Più difficile invece vedere uno slogan conteso nello stesso Comune. È il caso di Empoli, dove il candidato Leonardo Masi (Buongiorno Empoli-M5S-Siamo Empoli) ha contestato il 'furto' dello slogan Empoli che Verrà, utilizzato nelle locandine social già dal 30 aprile.

Il 13 maggio invece fa la sua apparizione Empoli che Verrà, come slogan utilizzato dal competitor a sinistra, Alessio Mantellassi del centrosinistra. A utilizzarlo è la lista Alleanza Verdi Sinistra, la lista più a sinistra del pacchetto. Quasi che lo slogan sia in qualche modo capace di attrarre quella fetta di elettorato più a sinistra.

Masi ha evidenziato il 'doppione' spiegando: "Dalle parti di Alleanza Verdi Sinistra Empoli si vive un periodo di grande confusione. Ufficialmente fanno la stampella del Pd, ma 36 ore fa hanno scelto come claim il nostro claim. A pensar male, verrebbe da dire che hanno finito idee e parole ancor prima di cominciare. Ma forse la loro è solo una dichiarazione d’amore per la nostra coalizione".

A replicare ci pensa Nicola Ferraro, di Sinistra Italiana, oggi a fianco di Mantellassi ma 5 anni fa a sostegno di Beatrice Cioni nella coalizione di Buongiorno Empoli: "Lo slogan di AVS "Empoli che verrà" nasce in realtà dal novembre 2023, dal congresso nazionale di Sinistra Italiana "la vita che verrà", poi riutilizzato per la campagna di tesseramento di SI e per varie campagne elettorali successive, e attualmente utilizzato per diverse altre città che vanno a elezioni amministrative (tra cui Firenze). Non ve ne faccio un problema, evidentemente uno slogan non ha "diritti d'autore" . Io però ribalterei la cosa: ci sono evidentemente sensibilità comuni, che, pur da posizione politica diversa, possono portare a stessi slogan. Magari eviterei di pensare che il mondo finisca ai confini di Empoli".