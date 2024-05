Filo Rosso: "Sciopero per la biblioteca è giusto e legittimo, giunta Giglioli contro chi lavora"

Il comunicato stampa ieri del Comune di San Miniato contiene affermazioni molto gravi, lesive del diritto allo sciopero, profondamente ingiuste verso le lavoratrici delle biblioteche di San Miniato Basso e Ponte a Egola, che hanno giustamente decretato lo stato di agitazione per difendere il proprio posto di lavoro.

È inaccettabile che un'amministrazione che si definisce "di centrosinistra" invochi l'intervento del Prefetto per "verificare la legittimità" di uno sciopero che per noi di Filo Rosso - San Miniato è un atto non solo legittimo, ma assolutamente giusto.

Il Sindaco Giglioli recuperi un minimo di buon senso ed abbia l'umiltà di ammettere l'errore e di tornare sui propri passi. Le lavoratrici hanno tutta la nostra solidarietà ed il nostro pieno appoggio.

Fonte: Filo Rosso San Miniato